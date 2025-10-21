Theo đó, UBND phường Hải Châu thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học từ ngày 22/10, đồng thời yêu cầu các trường phối hợp lực lượng chức năng ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất và học sinh, giáo viên.

Phường Thanh Khê cũng yêu cầu các trường mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học từ ngày 22/10 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời tổ chức vệ sinh, khắc phục thiệt hại sau bão để sớm ổn định dạy - học.

Tại phường Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn và An Hải, chính quyền cũng đã có văn bản cho học sinh nghỉ học từ 22/10.

Các trường trên địa bàn được yêu cầu duy trì trực 24/24, theo dõi sát thời tiết và phối hợp lực lượng chức năng để phòng chống thiên tai. Đồng thời chủ động kiểm tra, chằng chống công trình, cắt tỉa cây xanh, bảo quản thiết bị dạy học và tài liệu ở vị trí an toàn; sau bão cần nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục để học sinh sớm trở lại trường.

Nhiều phường ở Đà Nẵng cho học sinh nghỉ từ ngày 22/10 để ứng phó bão số 12. Ảnh: D.T

Trước đó, trưa cùng ngày, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn chủ động ứng phó với bão số 12.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng trao quyền cho Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học khi cần thiết. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học chủ động quyết định lịch học, đồng thời có phương án dạy - học trực tuyến ở những nơi bị ảnh hưởng bởi sạt lở, lũ quét hoặc ngập lụt.

Sở yêu cầu các đơn vị phân công trực 24/24, chằng chống trường lớp, kiểm tra hệ thống điện - viễn thông, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm tại nơi trũng thấp hoặc ngập úng, và di dời tài sản, tài liệu đến vị trí an toàn khi cần.

Các trường được đề nghị thường xuyên cập nhật thông tin mưa bão và thông báo kịp thời tới phụ huynh, học sinh, giáo viên để chủ động ứng phó an toàn.