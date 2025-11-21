XEM CLIP (Nguồn: VT):

Trưa 21/11, UBND xã Ea Ô cho biết, địa phương vừa dùng drone để cứu một người dân bị mắc kẹt trong nước lũ đến khu vực an toàn. Hiện người này đã được đưa đến trạm y tế chăm sóc.

Trước đó, vào ngày 20/11, anh Phạm Văn Trường (SN 1981) và Hà Văn Anh (SN 1980, cùng trú tại thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn) dùng thuyền đi đánh cá trên sông Krông Pắc, thuộc địa phận xã Ea Ô.

Khoảng 21h cùng ngày, thuyền bất ngờ bị lật khiến gia đình mất liên lạc với hai người.

Lãnh đạo xã Ea Ô đang chỉ đạo tìm kiếm người còn lại. Ảnh: VT

Sáng 21/11, nhận được tin báo, chính quyền xã Ea Ô đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện anh Phạm Văn Trường đang mắc kẹt tại khu vực gần cầu C7, xã Ea Ô.

Ngay sau đó, UBND xã Ea Ô đã cho sử dụng drone để đưa anh Trường ra vùng an toàn và chuyển đến Trạm Y tế xã Ea Ô theo dõi, chăm sóc. Đoạn clip do người dân ghi lại cảnh giải cứu người đàn ông bằng drone khiến người xem nghẹt thở vì hồi hộp.

Lực lượng cứu hộ xã Ea Ô đang tiếp tục tìm kiếm anh Hà Văn Anh.