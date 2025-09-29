“Một công dân phản ánh, tại TP Đà Nẵng, các công trình căn hộ hoặc nhà trọ dưới 5 tầng, mặt tiền đường 7,5 m vẫn phải thực hiện thiết kế, thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC như công trình lớn.

Theo công dân, quy định trên nhằm bảo đảm an toàn cháy nổ nhưng bộc lộ nhiều bất cập, như: chi phí cao, thủ tục phức tạp; quy trình kéo dài; chưa phù hợp thực tiễn. Bởi, hầu hết công trình dưới 5 tầng chỉ phục vụ tối đa 10-15 phòng, ít nguy cơ cháy nổ quy mô lớn, nhưng vẫn bị áp dụng quy định như tòa nhà cao tầng.

Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy định miễn hoặc giảm yêu cầu thẩm duyệt PCCC đối với công trình dưới 5 tầng, có diện tích sàn nhỏ hơn 1.000 m2 và không sử dụng hệ thống gas hoặc thiết bị công nghiệp nguy hiểm.

Công dân cho rằng chỉ cần áp dụng biện pháp PCCC cơ bản, như bình chữa cháy, đèn thoát hiểm, nội quy và tập huấn phòng cháy, chữa cháy định kỳ.

Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục, rút gọn quy trình nghiệm thu, áp dụng cơ chế đăng ký online và kiểm tra định kỳ sau khi công trình đưa vào sử dụng. Giao chính quyền phường, xã phối hợp hướng dẫn, giám sát thay vì buộc chủ nhà thuê các đơn vị tư vấn với chi phí cao.

Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ tài chính và tổ chức các buổi tập huấn PCCC miễn phí cho chủ nhà trọ. Có chính sách hỗ trợ chi phí thiết bị cơ bản cho các công trình nhỏ nhằm nâng cao an toàn thực tế thay vì chỉ chú trọng giấy tờ.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Công an cho biết, ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó có nhiều quy định mới.

Triển khai thi hành Luật, Nghị định số 105/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, giảm bớt quy mô công trình thuộc diện thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, từ tháng 7, đối với công trình nhà ở như nhà chung cư, nhà ở tập thể cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 3.000m2 thì thuộc diện thẩm định thiết kế về PCCC tại cơ quan quản lý chuyên ngành, còn lại do chủ đầu tư tự thẩm định theo quy định.

Về việc giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường điện tử qua Cổng Dịch vụ công, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đều có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và huấn luyện nghiệp vụ miễn phí cho người dân định kỳ hàng tháng, hàng quý để nâng cao hiệu quả công tác PCCC.

"Thời gian tới, chính sách pháp luật về PCCC sẽ tiếp tục được nghiên cứu để triển khai hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế", Bộ Công an khẳng định.