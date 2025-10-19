TPHCM xuất hiện khu vực chỉ 'dành cho nhà giàu', giá lập đỉnh 300 triệu đồng/m2

Những năm gần đây, phía Đông TPHCM (TP Thủ Đức cũ) vẫn luôn là khu vực dẫn đầu về nguồn cung nhà ở mới, đặc biệt là loại hình căn hộ chung cư. Tuy nhiên, sự phân hóa về nguồn cung căn hộ tại khu vực này ngày càng rõ nét, khi thị trường gần như chỉ còn lại các sản phẩm cao cấp.

Giá bán căn hộ liên tục tăng, các chủ đầu tư lần lượt tung ra sản phẩm với mức giá đợt sau cao hơn đợt trước. Giá căn hộ trung bình tại khu vực này đang áp sát mức 200 triệu đồng/m2.

Khu vực phía Đông TPHCM, cụ thể là khu Nam Rạch Chiếc, đang nổi lên như tâm điểm cạnh tranh của phân khúc căn hộ cao cấp, với hàng loạt dự án quy mô lớn được đồng loạt triển khai.

Loạt dự án chung cư giá từ 18-30 triệu/m2 ở Hà Nội

Thị trường Hà Nội thời gian qua ghi nhận tín hiệu sôi động trở lại ở phân khúc nhà ở xã hội khi hàng loạt dự án mới được mở bán, với mức giá dao động từ 18,4 đến 29,4 triệu đồng/m2.

Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, Hà Nội (trước đây là Kim Chung, huyện Đông Anh). Ảnh: Hồng Khanh

Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu), phường Bồ Đề (trước đây là phường Thượng Thanh, quận Long Biên), chính thức nhận hồ sơ từ 1/10 đến 4/11.

Giá bán trung bình công bố là 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa tính phí bảo trì). Kinh phí bảo trì là 560.072 đồng/m2 (nộp một lần khi bàn giao). Giá thuê mua trung bình 346.701 đồng/m2/tháng (đã gồm VAT). Đây là dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất hiện nay tại Hà Nội.

Trước đó, kỷ lục thuộc về dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, phường Thanh Liệt (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ), có giá tạm tính 25 triệu đồng/m2.

Đường đi dòng tiền trái phiếu của Novaland: Truy vết số tiền 1.500 tỷ từ một phụ nữ

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công khai kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giai đoạn 1/1/2015 đến 30/6/2023.

Với 18 tổ chức phát hành thuộc nhóm Tập đoàn Novaland và các công ty con, thanh tra xác định trong giai đoạn trên đã phát hành thành công 131 mã trái phiếu doanh nghiệp. Các mã có kỳ hạn 1-5 năm, với tổng giá trị là 67.100 tỷ đồng.

Tại Tập đoàn Novaland, TTCP chỉ ra rằng, đơn vị này đã phát hành và sử dụng 1.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp với mục đích tăng vốn vào công ty con là Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng. Sau đó, Công ty Khải Hưng sử dụng để nhận chuyển nhượng 99,9% vốn (tương đương khoảng 1.843 tỷ đồng) vốn điều lệ thuộc sở hữu của bà Võ Thị Kim Khoa tại Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim.

Dọn dẹp nhà sau bão lũ: Cảnh báo nguy cơ sập nhà từ những vết nứt

ThS. KTS Cao Hoàng Anh, Giám đốc Công ty Kiến trúc Xây dựng & Đầu tư ACA khuyến cáo, người dân không nên vào nhà ngay khi nước vừa rút.

Theo ông, để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, người dân cần quan sát tổng thể từ bên ngoài ngôi nhà để nhận biết các dấu hiệu bất thường như tường, cột, dầm bị nứt; móng sạt lở hoặc bề mặt nền nhà phồng rộp.

Nhiều ngôi nhà ở xã Hoằng Phú (Thanh Hoá) bị gió bão làm hư hỏng. Ảnh: Lê Dương

“Nếu nghe thấy tiếng rạn nứt, tường xuất hiện vết nứt chạy dài hoặc cột nghiêng, cần rời khỏi khu vực ngay lập tức và báo cho chính quyền địa phương hoặc các đơn vị chuyên môn về xây dựng để được kiểm định, tư vấn kịp thời”, ông Hoàng Anh lưu ý.

Giải ‘cơn khát’ nhà ở vừa túi tiền: Mức giá bao nhiêu là hợp lý?

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), năm 2013, khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 02 và đưa ra gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, lúc đó quy định nhà ở thương mại có giá từ 1,05 tỷ đồng trở xuống sẽ được vay. Đến nay, mức giá nhà ở thương mại phù hợp có thể xác định là dưới 3 tỷ đồng.

“Đã là nhà ở thương mại thì chủ đầu tư không cần cơ chế đặc thù về quỹ đất hay thuế, mà chỉ cần ưu đãi về tín dụng, tương tự như gói 145.000 tỷ đồng mà Ngân hàng Nhà nước đang triển khai cho nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ. Nên mở rộng gói này cho cả nhà ở thương mại giá phù hợp, với mức lãi suất 5,9-6,1% mà các ngân hàng đang áp dụng được xem là hợp lý”, ông Châu cho hay.