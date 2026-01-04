Từ ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, thông qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ghi nhận 674 trường hợp (348 ô tô và 326 xe máy) vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện và không đội mũ bảo hiểm.

Gần 700 ô tô, xe máy bị hệ thống camera AI phát hiện vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, toàn bộ các hành vi vi phạm trên đều được hệ thống camera AI phát hiện tự động. Khi phát hiện vi phạm, hệ thống lập tức phát cảnh báo; tại trung tâm chỉ huy, trí tuệ nhân tạo sẽ khoanh vùng, theo dõi đối tượng vi phạm trên màn hình, hỗ trợ lực lượng chức năng nhận diện nhanh.

Hệ thống camera có khả năng xoay 360 độ, zoom xa tới 700m. Dữ liệu hình ảnh truyền về trung tâm được hệ thống tự động đối chiếu với các cơ sở dữ liệu liên quan nhằm xác định chủ phương tiện. Thông tin vi phạm được ghi nhận đầy đủ, cụ thể về thời gian, tuyến đường, vị trí và hành vi vi phạm.

Theo Công an Hà Nội, dữ liệu hình ảnh từ camera AI hiện được lưu trữ trong 75 ngày, phục vụ công tác tra cứu, xác minh khi cần thiết, đồng thời cho phép dựng lại hành trình của phương tiện vi phạm.