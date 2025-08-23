Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, ngày 24/8, tại thành phố diễn ra chương trình tổng hợp luyện lần 2 của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đơn vị đã điều chỉnh thời gian và phạm vi cấm đường.

Thời gian tổ chức phân luồng giao thông phục vụ chương trình tổng hợp luyện lần 2 tại thành phố: Từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8 (sớm hơn 4 tiếng 30 phút so với thông báo trước).

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện:

Đối với các tuyến: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường bị cấm phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2. Ảnh: Đình Hiếu

Các tuyến đường cấm gián đoạn theo khung giờ:

Các tuyến: Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng) bị cấm gián đoạn từ 12h30 đến 16h30 ngày 24/8. Các tuyến này cũng cấm toàn bộ trong suốt thời gian từ 16h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8.

Các tuyến đường được tạm cấm theo loại phương tiện:

Các tuyến đường phía bên trong đường vành đai I: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường vành đai I đến đường vành đai II: Tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Các tuyến đường công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông: Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai II đến vành đai III, hạn chế lưu thông đối với các ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai I đến vành đai II, hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Hà Nội miễn phí tàu điện, xe buýt dịp Quốc khánh 2/9 Sáng 23/8, UBND TP Hà Nội quyết định miễn phí toàn bộ vé lượt cho người dân khi sử dụng tàu điện và xe buýt trong 4 ngày, từ 30/8 đến hết 2/9, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan di tích lịch sử, tham gia các hoạt động chào mừng, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Theo đó, hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy cùng 128 tuyến buýt có trợ giá sẽ miễn phí toàn bộ vé lượt. Hành khách vẫn được phát vé theo mệnh giá tuyến nhưng không phải trả tiền. Metro Hà Nội cũng thông báo sẽ kéo dài thời gian hoạt động của tàu điện trong các ngày cao điểm: - Ngày 21, 24, 27, 29/8: từ 5h30 đến 24h - Ngày 30/8: từ 5h đến 22h - Ngày 1/9: từ 5h30 đến 24h - Ngày 2/9: chạy liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến giờ cao điểm, 10 phút/chuyến giờ bình thường (tạm dừng 80 phút để bảo trì kỹ thuật) - Một số tuyến buýt qua trung tâm, gồm 09A từ Bờ Hồ đi Nguyễn Hoàng Tôn, 22A từ Gia Lâm đi Kim Mã, E09 từ Smart City tới Hồ Tây, tuyến 32 từ Giáp Bát đến Nhổn, và tuyến BRT Yên Nghĩa - Kim Mã. Với phương tiện cá nhân, thành phố giao xã, phường bố trí trụ sở cơ quan, cơ sở giáo dục, sân vận động làm nơi gửi xe. Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp tổ chức, triển khai các phương án phân luồng giao thông, bố trí điểm dừng đỗ và tuyên truyền đến người dân. Theo kế hoạch, các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 21, 24, 27 và 30/8. Lễ chính thức tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Hà Nội, bao gồm diễu binh và diễu hành quy mô lớn. Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ nước uống, lương khô, bánh ăn liền và xe buýt miễn phí đưa đón người dân – đặc biệt là người cao tuổi từ các địa phương – về Hà Nội dự lễ. Tại các tuyến phố có đoàn diễu hành đi qua, sẽ ưu tiên chỗ đứng cho cựu chiến binh, người già, phụ nữ và trẻ em.