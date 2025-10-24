Theo Công an Hà Nội, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội chợ Mùa Thu 2025, Công an Thành phố thông báo phân luồng giao thông và tổ chức tạm cấm các loại xe như sau:

Tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các xe ưu tiên khác).

Đồng thời, hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Khu vực tạm cấm, hạn chế là đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Công an Hà Nội thông báo phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên 3 tuyến đường. Ảnh: Đình Hiếu

Trong thời gian trên, các xe đi vòng, tránh khu vực theo hướng sau:

Xe từ Hải Phòng, Bắc Ninh... đi Phú Thọ, Thái Nguyên... theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

Xe từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi theo hướng đường Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Công an Hà Nội yêu cầu tài xế tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.