Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.T.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi toàn lực lượng Công an Thủ đô phải phát huy cao độ tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tại hội nghị, đại diện ban chỉ huy các phòng chức năng đã báo cáo cụ thể nhiệm vụ, tiến độ triển khai Phương án tổng thể. Các ý kiến tham luận đều thống nhất cao với phương án đã xây dựng, đồng thời đánh giá cao tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, bảo đảm khép kín địa bàn, phù hợp với thực tiễn tình hình của từng đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội.

Các đơn vị thống nhất triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”; bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của nhân dân; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, không để phát sinh tình huống phức tạp, dù là nhỏ nhất.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: A.T.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, trọng tâm công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng là giữ vững ổn định, thực hiện nghiêm phương châm “bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ”; bảo đảm giao thông thông suốt, không tổ chức cấm đường tràn lan, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện.

Các đơn vị vận hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng; các Phó Giám đốc Công an TP trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị khẩn trương quán triệt, triển khai Phương án tổng thể đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; thống nhất nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, vì sự ổn định chính trị, bình yên của Thủ đô và cả nước.