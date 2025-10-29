Ngày 29/10, Công an xã An Long (tỉnh Đồng Tháp) đang điều tra nhóm thanh niên trộm 24 con chó của người dân.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h50 ngày 28/10, Công an xã An Long tuần tra đến khu vực bến đò An Long - Tân Quới thì phát hiện 4 thanh niên đi trên hai xe máy hiệu Exciter, chở nhiều bao nylon đen khả nghi.

Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm này bỏ chạy. Công an truy đuổi, bắt giữ được 3 thanh niên, 1 người tẩu thoát.

Các đối tượng và tang vật là 24 con chó đã chết. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Trong các bao nylon, công an phát hiện 24 con chó đã chết, tổng trọng lượng 325kg, cùng nhiều dụng cụ dùng để trộm chó như súng bắn chĩa, bộ kích điện, pin, dây điện và bình xịt hơi cay.

Ba người bị bắt là Lê Minh Hùng (30 tuổi, ngụ phường An Bình), Nguyễn Thành Công (20 tuổi) và Nguyễn Văn Nhi (27 tuổi, cùng ngụ xã Bình Thành, Đồng Tháp).

Nhóm thanh niên này khai nhận đi trộm chó của người dân trên các tuyến đường nông thôn thuộc các xã, phường: Bình Thành, Bình Tấn, Phú Cường, Tam Nông, Tràm Chim, An Hòa, An Bình. Khi đến địa bàn xã An Long thì bị bắt giữ.