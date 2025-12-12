Chiều 12/12, đại diện Cục CSGT cho biết các cá nhân sở hữu số lượng lớn phương tiện nêu trên chủ yếu hành nghề kinh doanh xe cũ. Phần lớn giao dịch được thực hiện qua giấy viết tay, không làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định.

Cơ quan chức năng khẳng định người đứng tên trên giấy đăng ký phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý liên quan đến phương tiện. Các thông báo vi phạm hành chính (phạt nguội) cũng sẽ được gửi về địa chỉ của chủ sở hữu danh nghĩa này.

Công an Hà Nội hướng dẫn người dân kê khai thông tin để làm sạch dữ liệu đăng ký xe. Ảnh: Đình Hiếu

Cục CSGT khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thủ tục khai báo thu hồi biển số, đăng ký xe khi chuyển nhượng. Đây là giải pháp bắt buộc để tránh các rắc rối pháp lý phát sinh không đáng có.

Hiện lực lượng CSGT tại 34 tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh việc chuẩn hóa dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe. Riêng Hà Nội ghi nhận gần 3,9 triệu hồ sơ chủ xe trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn hơn 3,8 triệu trường hợp thông tin chưa trùng khớp. Việc rà soát, cập nhật sẽ được thực hiện qua ứng dụng iHanoi và xác minh trực tiếp tại nơi cư trú.