Ngày 11/8, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Trọng Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, TPHCM) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 5/2024, thông qua Facebook, bà Nguyễn Thị Ngọc A. biết Hiếu chuyên đòi nợ thuê nên liên hệ nhờ người này đòi 68 triệu đồng từ một người bán hàng online. Theo bà A., người này đã giao hàng không đúng với đơn đặt.

Hiếu đồng ý và thỏa thuận phí dịch vụ đòi nợ là 55 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, Hiếu yêu cầu bà A. chuyển thêm hơn 110 triệu đồng để chi phí đi lại và bà này đồng ý.

Ngày 5/6/2024, nhóm của Hiếu bị Công an thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (cũ), tỉnh Đồng Nai nhắc nhở do tụ tập đông người trên địa bàn trong lúc đòi nợ. Sau đó, Hiếu yêu cầu bà A. đến gặp người nợ tiền để làm việc, song bà này từ chối vì lo ngại vi phạm pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu. Ảnh: TP

Thấy bà A. có tiền nhưng lo ngại liên quan đến pháp luật, Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách bịa chuyện mình bị công an bắt giữ và bà A. có liên quan đến việc đòi nợ thuê để yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền.

Hiếu sử dụng một sim “rác” nhắn tin cho bà A., giả danh cán bộ Công an thị trấn Tân Phú, thông báo đang bắt giữ nhóm của mình. Người này nói bà A. là đồng phạm và nếu không muốn bị mời lên làm việc thì phải chuyển tiền “lo lót”. Tin lời, bà A. làm theo yêu cầu.

Từ ngày 6/6 đến 11/7/2024, bà A. đã 63 lần chuyển cho Hiếu tổng cộng 2 tỷ 370 triệu đồng.

Ngoài bà A., Hiếu còn lừa bà Lê Nữ Huyền Tr. Người phụ nữ này từng sử dụng dịch vụ làm đẹp tại Thẩm mỹ Quốc tế Cao Kim, Spa Aura Clinic và Spa HD Beauty Center với chi phí cao nhưng cho rằng kết quả không đạt như cam kết nên muốn đòi lại tiền.

Trên Facebook, bà Tr. tham gia nhóm “Vạch trần lừa đảo Phòng khám Cao Kim” để tìm hiểu thông tin. Tại đây, một tài khoản mang tên “Thám tử tận tâm” chủ động liên hệ, giới thiệu chuyên hỗ trợ thu hồi tiền bồi thường từ các cơ sở làm đẹp trên.

Tài khoản này giới thiệu tên Nguyễn Trọng Hiếu, hứa giúp bà Tr. đòi tiền bồi thường với chi phí ban đầu 11 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hiếu liên tục đưa ra lý do cần thêm chi phí để làm việc với các cơ sở làm đẹp, nhằm đòi khoản bồi thường cao hơn cho bà Tr.

Sau đó, Hiếu tiếp tục sử dụng thủ đoạn giả bị công an tạm giữ trong quá trình đòi tiền, yêu cầu bà Tr. chuyển tiền để được thả. Người này còn đe dọa nếu không đưa tiền sẽ khai việc bà Tr. thuê đòi tiền.

Hoảng sợ, bà Tr. đã 29 lần chuyển cho Hiếu tổng cộng 1 tỷ 763 triệu đồng. Nhận được tiền, Hiếu tiếp tục đe dọa và yêu cầu bà Tr. chuyển thêm. Nghi ngờ bị lừa, bà Tr. trình báo công an.