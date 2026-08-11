Ngày 11/8, TAND Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm vụ án tranh chấp tài sản thừa kế giữa bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến) và bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên). Phiên tòa được mở theo kháng cáo của cả hai bên.

Trước đó, TAND TPHCM chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phương và một phần yêu cầu phản tố của bà Ánh.

Theo phán quyết sơ thẩm, bà Ánh được nhận hơn 2 tỷ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỷ đồng, còn bà Phương nhận hơn 3 tỷ đồng. Bà Phương được nhận hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Ánh phần giá trị tương ứng.

Sau phiên sơ thẩm, cả hai bên đều kháng cáo. Bà Ánh đề nghị cấp phúc thẩm không công nhận bản di chúc được lập tại Mỹ có giá trị tại Việt Nam; đồng thời đề nghị chia căn nhà tại TPHCM và thửa đất tại Long An (cũ), mỗi tài sản chia 50% cho bà.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến) và các luật sư. Ảnh: TM

Sau quá trình xét hỏi, căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của cả hai bên, sửa bản án sơ thẩm. Theo đó, HĐXX xác định bản di chúc được cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ không có hiệu lực pháp luật, do kết luận giám định cho thấy chữ ký trên di chúc không đồng nhất với các tài liệu mẫu. Vì vậy, toàn bộ di sản được chia theo quy định pháp luật.

Về di sản, HĐXX xác định toàn bộ nhà, đất tại phường Hiệp Bình, TPHCM là tài sản riêng của cố diễn viên Đức Tiến. Đối với thửa đất tại Long An (cũ), ông Đức Tiến sở hữu 70% giá trị.

Đối với căn nhà tại phường Hiệp Bình, HĐXX cho rằng tài sản này có nguồn gốc từ việc ông Đức Tiến nhận chuyển nhượng. Năm 2009, ông Tiến xin giấy phép xây dựng, kèm giấy xác nhận độc thân và được cấp phép. Đến ngày 25/4/2011, ông tiếp tục làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận.

Bà Phương cung cấp tài liệu thể hiện việc chuyển tiền sửa chữa căn nhà nhưng không có nội dung chuyển khoản cụ thể. Bà cũng không chứng minh được trong số tiền này có phần tiền của ông Tiến. Do đó, không có căn cứ xác định căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng.

Mẹ cố diễn viên Đức Tiến được chia thêm tiền

Cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của bà Ánh về việc được công nhận có đóng góp tiền xây dựng căn nhà, do bà không có tài liệu, chứng cứ chứng minh. Yêu cầu được sở hữu căn nhà này của bà Ánh cũng không được HĐXX chấp nhận.

Tuy nhiên, HĐXX ghi nhận từ năm 2009, khi ông Tiến định cư tại Mỹ, bà Ánh có công sức trông nom căn nhà và đóng thuế nhà đất. Do đó, cấp phúc thẩm quyết định cho bà Ánh hưởng 10% giá trị căn nhà, tính theo công sức quản lý, tôn tạo di sản.

Đối với thửa đất tại Long An (cũ), căn cứ hợp đồng góp vốn năm 2010 và hợp đồng thanh lý năm 2015, cấp phúc thẩm xác định 40% giá trị quyền sử dụng đất là tài sản riêng của ông Đức Tiến, 60% là tài sản chung của vợ chồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, HĐXX xác định tỷ lệ ông Đức Tiến sở hữu 70%, bà Phương sở hữu 30% giá trị thửa đất là có căn cứ. Do đó, yêu cầu được hưởng 50% giá trị tài sản này của bà Phương không được chấp nhận.

Theo chứng thư thẩm định giá thực hiện tháng 5/2026, tổng giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại phường Hiệp Bình, TPHCM cùng thửa đất tại Long An (cũ) được xác định hơn 8,7 tỷ đồng.

Từ kết quả xét hỏi và các tài liệu, chứng cứ, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của cả bà Phương và bà Ánh, sửa bản án sơ thẩm. Cấp phúc thẩm xác định bản di chúc được ông Đức Tiến lập tại Mỹ không có hiệu lực pháp luật do kết luận giám định cho thấy chữ ký trên di chúc không đồng nhất với các tài liệu mẫu. Toàn bộ di sản vì vậy được chia theo quy định pháp luật.

Theo phán quyết phúc thẩm, cháu M.H., con gái cố diễn viên Đức Tiến, được hưởng hơn 1,4 tỷ đồng. Bà Phương được quyền sở hữu các quyền sử dụng đất tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ) và Long An (cũ), đồng thời được hưởng hơn 3,5 tỷ đồng.

Bà Phương có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Ánh hơn 3 tỷ đồng, tương ứng với phần giá trị di sản bà Ánh được hưởng.

Do cháu H. chưa thành niên, bà Phương với tư cách người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm quản lý phần di sản mà cháu được hưởng.