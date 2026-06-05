Ngày 5/6, cơ quan công an tại TPHCM đã mời làm việc đối với tài xế C.M. (23 tuổi, quê TP Hà Nội), người lái siêu xe biểu diễn kỹ thuật drift tại Khu đô thị Sala.

Cơ quan công an làm việc với tài xế C.M. Ảnh: CTV

Trước đó, Công an phường An Khánh phối hợp cùng Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vào cuộc xác minh, làm rõ clip tài xế lái ô tô Porsche biểu diễn kỹ thuật drift lan truyền trên mạng xã hội.

Tài xế C.M. điều khiển siêu xe biểu diễn kỹ thuật drift. Ảnh: Cắt từ clip

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định xe Porsche trong clip mang BKS 30F-811.XX. Dữ liệu đăng ký cho thấy chủ sở hữu phương tiện là ông C.T.A.D. (quê TP Hà Nội). Người đang quản lý, sử dụng xe là anh C.M.

Cơ quan công an cũng làm rõ, ngày 5/6, xe Porsche nói trên đang ở cơ sở bảo dưỡng tại phường Tân Thuận.

Khi làm việc với cơ quan công an, anh C.M. thừa nhận là tài xế điều khiển siêu xe Porsche biểu diễn kỹ thuật drift vào tối 4/6 tại đường Nguyễn Cơ Trạch, thuộc Khu đô thị Sala, phường An Khánh như clip trên mạng phản ánh. Anh C.M. có xuất trình giấy tờ xe và bằng lái.

Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Như đã thông tin, sáng 5/6, mạng xã hội lan truyền clip phản ánh một tài xế điều khiển siêu xe Porsche thực hiện kỹ thuật drift trên một giao lộ vắng người qua lại vào buổi tối. Tài xế điều khiển xe liên tục thực hiện các động tác drift, quay vòng tại chỗ nhiều lần giữa lòng đường với tiếng động cơ gầm rú.