Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng trú tại TP Hà Nội, gồm Phạm Duy Anh (SN 1996), Phạm Duy Khánh (SN 2002) và Nguyễn Đức Vũ (SN 1999) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm nhiều máy tính, điện thoại di động cùng các thiết bị phục vụ hoạt động cho vay.

Đối tượng Phạm Duy Khánh, Phạm Duy Anh và Nguyễn Đức Vũ (từ phải sang trái). Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook về hình thức vay tiền không cần gặp mặt, không cần thế chấp, giải ngân nhanh thông qua tài khoản iCloud.

Khi khách đồng ý vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay phải có điện thoại iPhone đời cao, cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân. Điện thoại càng "xịn", số tiền được vay càng lớn. Tuy nhiên, số tiền được vay sẽ giới hạn dưới 50% giá trị chiếc điện thoại.

Bên cạnh đó, các đối tượng yêu cầu người vay tiền phải đăng xuất tài khoản iCloud cá nhân để đăng nhập tài khoản iCloud do các đối tượng cung cấp. Người vay cũng phải bật tính năng tìm iPhone, đồng bộ danh bạ để các đối tượng chiếm quyền sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian vay.

Nếu khách vay chậm đóng tiền hoặc không đóng tiền lãi đúng kỳ hạn, các đối tượng sẽ cảnh báo rồi khóa điện thoại của khách vay.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã cho hơn 1.500 khách vay tổng số tiền 45 tỷ đồng với lãi suất ''cắt cổ'' từ 286% đến 608%/năm.