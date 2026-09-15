Từ “việc nhẹ, lương cao”, đến cạm bẫy nơi đất khách

Những lời mời việc làm không yêu cầu bằng cấp, bao ăn ở đang trở thành cái bẫy nguy hiểm, nhắm đến nhiều người, đặc biệt là thanh thiếu niên. Tại xã Tân Hưng (TP Đồng Nai), công an ghi nhận hơn 20 trường hợp được cho là từng sang Campuchia qua đường không hợp pháp. Một số người không có giấy tờ tùy thân, gia đình không rõ tung tích và nơi ở hiện tại.

Công an làm việc với các trường hợp liên quan đến việc bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia. Ảnh: V.T

Qua xác minh, một số người sau khi trở về không khai báo hoặc cung cấp thông tin chưa đầy đủ về mục đích sang Campuchia. Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn trẻ, dễ bị tác động bởi những lời dụ dỗ trên mạng xã hội, đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, sớm tự lập.

Sau khi sang Campuchia, không ít người mới nhận ra công việc được quảng cáo khác xa thực tế. Họ có thể bị đưa vào các cơ sở lừa đảo trực tuyến, ép buộc làm việc, kiểm soát đi lại, đe dọa, thậm chí bị đánh đập, giam giữ. Một số trường hợp còn bị đưa qua nhiều quốc gia, khiến việc liên lạc và giải cứu gặp nhiều khó khăn.

Trường hợp em Đ.N.L. (14 tuổi, trú tại ấp Hưng Yên, xã Tân Hưng) là một ví dụ điển hình.

Do bố mẹ ly hôn, thiếu sự quan tâm, chăm sóc và định hướng, L. tin lời mời gọi trên mạng xã hội rồi tự ý sang Campuchia vào tháng 2/2026. Sau khi được đưa về nước, hoàn cảnh gia đình và việc quản lý, chăm sóc em chưa có nhiều thay đổi. Đến tháng 6, L. tiếp tục bị dụ dỗ quay lại Campuchia và bị đưa vào một cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Chỉ đến khi lực lượng chức năng nước sở tại tổ chức truy quét, L. bị bắt giữ, Công an TP Đồng Nai mới có cơ sở phối hợp đưa em trở về Việt Nam.

Công an xã Tân Hưng làm việc với nam thanh niên tin lời mời gọi, dụ dỗ trên mạng. Ảnh: V.T

Một trường hợp khác là em L.A.H. (18 tuổi), từng trải qua những tháng ngày đầy sợ hãi sau khi nghe theo lời rủ rê của nhóm bạn.

Bố mẹ ly hôn, H. sống cùng mẹ và có thời gian thiếu sự quan tâm, định hướng. Tin lời bạn bè về một công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, H. đi theo nhóm người sang Campuchia. Sau đó, em tiếp tục bị đưa sang Myanmar, rơi vào hoàn cảnh đầy nguy hiểm.

Tại đây, H. bị lực lượng chức năng truy quét và bắt giữ. Em phải trải qua nhiều tháng sống trong lo sợ trước khi được các cơ quan chức năng phối hợp đưa về Việt Nam, đoàn tụ cùng gia đình.

Gia đình là “lá chắn” bảo vệ con

Theo cơ quan chức năng Đồng Nai, phía sau những trường hợp bị dụ dỗ không chỉ là thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mà còn có những khoảng trống trong sự quan tâm, quản lý của gia đình.

Công an xã Tân Hưng làm việc với gia đình một thiếu niên liên quan đến vụ việc bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các khu lừa đảo trực tuyến. Ảnh: V.T

Thực tế cho thấy, nhiều thanh thiếu niên rơi vào hoàn cảnh này có gia đình bố mẹ ly hôn, đi làm ăn xa, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn hoặc thiếu sự quan tâm, trò chuyện với con.

Khi thiếu một chỗ dựa tinh thần, các em dễ tìm kiếm sự đồng cảm từ bên ngoài. Chỉ một lời hứa về công việc, thu nhập hay một mối quan hệ tình cảm trên mạng cũng có thể khiến các em đưa ra quyết định thiếu cân nhắc.

Bởi vậy, phòng ngừa không chỉ bắt đầu từ những khuyến cáo của cơ quan chức năng mà cần được xây dựng từ chính mỗi gia đình.

Bố mẹ cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe con, nắm bắt các mối quan hệ bạn bè cũng như những hoạt động của con trên mạng xã hội. Những thay đổi bất thường như bỏ học, thường xuyên xin tiền, có ý định rời nhà đi làm xa hoặc liên tục liên hệ với người lạ trên mạng cần được quan tâm đúng mức.

Quan trọng hơn, người trẻ cần được trang bị kỹ năng nhận diện những lời mời tuyển dụng bất thường. Không nên tin vào các thông tin “việc nhẹ, lương cao” trên Facebook, Zalo, TikTok, Telegram nếu không xác định rõ đơn vị tuyển dụng, địa điểm làm việc và hợp đồng lao động.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc hình ảnh giấy tờ cá nhân cho người lạ.

Hàng trăm người sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia được trả về nước hồi tháng 3/2026. Ảnh: V.T

Theo một cán bộ công an, chỉ cần một lời hỏi han đúng lúc, một cuộc trò chuyện giữa bố mẹ và con cái đôi khi có thể ngăn một quyết định bồng bột. Bởi trong cuộc chiến với những “cạm bẫy ngọt ngào” trên không gian mạng, gia đình vẫn là nơi gần nhất và cũng là “lá chắn” đầu tiên để bảo vệ con trẻ.