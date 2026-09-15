Mới đây nhất, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, các cơ quan chức năng phối hợp với phía Campuchia tổ chức tiếp nhận, bàn giao 21 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cùng các cơ quan liên quan tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, xác minh thông tin nhân thân, tình trạng xuất nhập cảnh và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Đại diện công an, biên phòng cửa khẩu và phía Campuchia tổ chức tiếp nhận, bàn giao các công dân. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, chỉ riêng từ đầu tháng 9 đến nay, đã tiếp nhận 107 trường hợp công dân do phía Campuchia trao trả.

Phía Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, số lượng công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn nhiều công dân Việt Nam đang cư trú, lao động trái phép tại nước sở tại.

Đại sứ quán đề nghị cơ quan chức năng trong nước tuyên truyền để người dân tuân thủ pháp luật khi xuất cảnh sang Campuchia, tránh nghe theo những lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" của các đối tượng lừa đảo.