Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) năm 2026 kèm theo Quyết định số 3335.

Bộ Công an phấn đấu đến hết năm 2026, cả nước có 15% số xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số trong lực lượng Công an nhân dân. Cục Đào tạo được giao chủ trì triển khai nhiệm vụ này.

Song song đó, Bộ cũng chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chủ trương và kinh phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với Trường Văn hóa (nay là Trường Văn hóa Công an nhân dân I) nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN trong tình hình mới.

Việc am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán sẽ giúp lực lượng công an cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tại các địa bàn chiến lược, miền núi phát huy tốt hơn vai trò “cầu nối” truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân, từng bước giảm nghèo thông tin, giúp bà con không bị tụt hậu.

Nội dung truyền thông cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với trình độ nhận thức và nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng tại địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Mặt khác, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương cùng Cục Truyền thông Công an nhân dân đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác. Nội dung truyền thông được chỉ đạo tinh gọn theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với trình độ nhận thức và nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng tại địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Công an các địa phương cần đổi mới biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí, điều kiện về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, video clip các vụ tai nạn và hành vi vi phạm phổ biến trên địa bàn. Các nội dung cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn sẽ được định hướng sát thực tế, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên, công nhân, lao động tự do tại địa phương.

Lực lượng an ninh mạng cũng được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Người dân sẽ được tiếp cận đầy đủ các thông tin cảnh báo về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến hiện nay như giả danh cơ quan chức năng, mua bán dữ liệu cá nhân hay tài khoản ngân hàng...

Đặc biệt, công tác giảm nghèo thông tin và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng cao năm 2026 sẽ gắn liền với tiến trình chuyển đổi số. Bộ Công an chỉ đạo tăng cường kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các địa phương. Giải pháp này giúp đơn giản hóa, số hóa các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh chóng các nhu cầu liên quan đến đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Mô hình chuyển đổi số, hệ thống camera AI giám sát an ninh tại khu vực nông thôn cũng sẽ được nghiên cứu xây dựng và nhân rộng.

Những giải pháp đồng bộ từ bồi dưỡng cán bộ, đổi mới truyền thông đến ứng dụng công nghệ sẽ giúp đồng bào DTTS&MN tiếp cận tri thức, pháp luật hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.