Theo Công an TP.HCM, tội phạm cho vay nặng lãi, thu hồi nợ vi phạm pháp luật là loại hình tội phạm gây nhức nhối xã hội. Công an TP đã triển khai nhiều biện pháp, đấu tranh quyết liệt với loại hình tội phạm này.

Công an TP.HCM bắt nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn, với thủ đoạn buộc người vay thế chấp bằng ảnh khoá thân. Ảnh: CACC

Trong báo cáo mới đây về tình hình an ninh trật tự 11 tháng năm 2023, Công an TP.HCM cho biết, đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm núp bóng các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật để hoạt động tín dụng đen, tiến hành các hoạt động thu hồi nợ vi phạm pháp luật.

11 tháng qua, Công an TP.HCM đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng liên quan đến tín dụng đen. Qua điều tra, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã khởi tố 81 vụ án, với 217 bị can về các tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”…

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã xử lý vi phạm hành chính 29 vụ, với 29 đối tượng có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, có phương thức đòi nợ kiểu đe doạ, khủng bố, tung tin sai sự thật về người khác.

Còn theo Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an, ngăn chặn và đẩy lùi “tín dụng đen” là một yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm lành mạnh hóa thị trường tín dụng, ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo an ninh, trật tự.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia) - ông trùm đứng sau điều hành 3 công ty cho vay lãi suất đến gần 1.400%/năm. Ảnh: CACC

Từ cơ sở điều tra, khám phá các vụ án về tín dụng đen, C01 vừa có kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước một số phương án, như:

Tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan về công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, nhất là Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen”....

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện các quy định của pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, phát triển hệ thống tín dụng, đa đạng hóa các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” để kịp thời giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí liên quan, tăng cường tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về các hoạt động tín dụng, cho vay ngoài các tổ chức tín dụng, để thấy được các nguy cơ, rủi ro và hệ lụy khi vay “tín dụng đen”.