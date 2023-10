Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên mạng xã hội, với “vòi bạch tuột” vươn khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Phạm Thái Minh (tự Minh đen, 37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Thị Thanh (28 tuổi, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Khoản (39 tuổi, quê TP Hà Nội) để xử lý về hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Nhóm các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện về băng nhóm Minh “đen” nói trên có hoạt động cho vay nặng lãi tại địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Nhóm này dùng mạng xã hội Facebook, zalo thường xuyên đăng tin quảng cáo về hoạt động cho vay nội dung: Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng, vay trả góp với khẩu hiệu như “vay vốn trong ngày”, “Alo là có tiền”…và để lại số điện thoại cho người có nhu cầu liên hệ.

Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh. Khi thời cơ đến, ban chuyên án phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM; Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng. Công an thu giữ 8 ĐTDĐ các loại và giấy tờ có liên quan đến hoạt động vay tiền.

Qua điều tra, ban chuyên án xác định, khi khách hàng liên hệ, nhóm của Minh “đen” sẽ tư vấn rồi đến tận nơi để khảo sát công ty, nhà cửa, tài sản của người vay rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản.

Công an lấy lời khai Phạm Thái Minh, tức Minh "đen" có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA

Theo quy định chúng đặt ra, người vay trả góp từ 12-19 ngày liên tiếp số tiền gốc và tiền lãi, thu trước 1 ngày góp, với lãi suất từ 505 - 805%/năm, cao gấp 20-40 lần so với pháp luật quy định, thu phí dịch vụ từ 2-2,5 triệu đồng tùy vào từng thỏa thuận vay.

Trong 10 ngày trả góp liên tiếp, nếu người vay không có khả năng trả góp, muốn tất toán và vay lại thì phải đóng 1 ngày góp, phí dịch vụ và đóng lãi các ngày góp còn lại của dây góp trước. Đối với lãi suất đứng là 519,24%/năm, vượt quá 178,57 lần so với quy định của pháp luật.

Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ 2 sẽ được cho vay tiền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản.

Công an xác định, băng nhóm của Minh “đen” đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Và các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo trinh sát, nhóm đối tượng này hoạt động chuyên nghiệp, quá trình điều tra, truy xét gặp không ít khó khăn khi chúng liên tục thay chỗ qua các tỉnh, thành từ Bắc chí Nam.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Công an TP.HCM tiếp tục có những khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với tín dụng đen. Khi cần nguồn vốn làm ăn, kinh doanh, người dân nên liên hệ các tổ chức tài chính được Nhà nước cấp phép hoạt động, các ngân hàng để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi với lãi suất phù hợp theo quy định.

Người dân không nên vay tiền lãi suất của các cá nhân, tổ chức hoạt động trái phép sẽ có nguy cơ bị lộ lọt thông tin, danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và để các đối tượng quấy rối đến bản thân và gia đình. Mặt khác, các đối tượng có thể sẽ bán thông tin cá nhân cho các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo hoặc thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật khác.