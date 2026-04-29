Ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến dư luận bàng hoàng. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4 trên đường Trung An, xã Bình Mỹ, TPHCM. Nạn nhân là chị N.T.N. (SN 1990).

Hình ảnh từ camera hành trình và camera an ninh khu vực cho thấy, thời điểm trên, chị N. đẩy xe nôi, trên xe có một em bé cùng hai bé khác đi bộ trên đường Trung An. Ngay khi người phụ nữ vừa đưa xe nôi cho một bé gái giữ thì bất ngờ một ô tô chạy cùng chiều lao tới, tông chị N. văng xa hơn 5m.

Dù được người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Chị N. đẩy xe nôi đưa các bé đi bộ trước lúc gặp nạn. Ảnh cắt từ clip

May mắn trong vụ tai nạn, cả 3 đứa trẻ đi cùng đều thoát nạn trong gang tấc trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp cùng Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, tài xế điều khiển ô tô được xác định là ông N.Q.T. (SN 1971, quê tỉnh An Giang).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.