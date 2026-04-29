Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng trong nhóm "quái xế" gây náo loạn đường phố vào giữa tháng 4 vừa qua.

Nhóm thanh thiếu niên bị khởi tố. Ảnh: CA

Mọi chuyện bắt đầu từ một tiệm sửa xe tại xã Mỹ Lộc, nơi những thanh niên mới lớn muốn mang "xe độ" ra thử sức mạnh. Chỉ qua vài lời rủ rê trên mạng, các đối tượng từ Tây Ninh, TPHCM đến Đồng Tháp đã nhanh chóng tụ họp.

Rạng sáng 12/4, khoảng 25 chiếc xe bắt đầu cuộc "đại náo" xuyên tỉnh. Để đối phó với lực lượng chức năng, nhóm này tháo bỏ hoặc dùng khẩu trang che kín biển số.

Cả nhóm điều khiển phương tiện dàn hàng ngang, liên tục nẹt pô, bốc đầu và đánh võng suốt quãng đường hơn 14km.

Không chỉ dừng lại ở việc đua xe, những đối tượng như Lê Phong Thuận, Trần Nguyễn Thiện Trung và Trần Nghĩa còn liều lĩnh quay lại toàn bộ những màn lạng lách nguy hiểm, đăng lên mạng xã hội nhằm "khoe chiến tích".

Ngay khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng phối hợp cùng công an TPHCM và Đồng Tháp để truy vết.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập 35 thanh thiếu niên liên quan. Với những chứng cứ không thể chối cãi, cơ quan công an đã chính thức khởi tố 24 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người còn lại để xử lý nghiêm theo quy định.