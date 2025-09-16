Hôm nay (16/9), lãnh đạo UBND phường An Phú (TPHCM) cho hay, cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm, có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ án mạng làm hai người tử vong.

Đồng thời, UBND phường An Phú cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để lo mai táng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.T

Hai nạn nhân tử vong trong vụ án này là ông Đ.V.L (SN 1966, quê An Giang) và vợ là bà P.T.T (SN 1967, cùng quê An Giang).

Theo xác minh của cơ quan công an, vợ chồng ông L. thuê căn nhà trọ ở khu phố Bình Phước B, phường An Phú từ đầu năm 2024 đến nay. Vào khoảng 18h30 tối 15/9, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Ông L. lớn tiếng chửi mắng nên bà T. đòi bỏ khỏi nhà.

Lúc này, ông L. đã lấy một con dao Thái Lan đâm nhiều nhát khiến bà T. gục tại chỗ, tử vong trước cổng. Sau đó, ông này dùng dao tự sát. Thời điểm này, trong nhà có cháu nội 10 tuổi của ông L. chứng kiến. Cháu trai đã gọi điện thoại cho con trai của ông L. và bà T. Tuy nhiên, khi người con về đến nơi thì cả hai đã tử vong bên cạnh vũng máu.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ án. Ảnh: T.T

Công an phường An Phú sau đó đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM, Viện KSND tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra vụ án.

Theo một số nhân chứng, bà T. thường ngày đi bán vé số và xin cơm thừa về phơi khô bán lại kiếm tiền, còn ông L. ở nhà.