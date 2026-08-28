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Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ trái phép 621,5kg pháo nổ.

Theo đó, các bị can Nguyễn Thanh Mộng (SN 1983), Lê Văn Đen (SN 1991, cùng quê Tây Ninh) và Trần Thanh Phát (SN 1984, ngụ TPHCM) bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”. Bị can Cao Mạnh Cường (SN 1986, ngụ TPHCM) bị khởi tố về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng với lượng lớn hàng cấm là pháo nổ. Ảnh: CA

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an và Công an phường Bình Trị Đông xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 8h ngày 7/8, các lực lượng bắt quả tang Trần Thanh Phát, Cao Mạnh Cường và Nguyễn Ngọc Diệp đang chuẩn bị giao nhận hàng từ một xe tải tại bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài (phường Bình Trị Đông).

Kiểm tra trên xe tải, công an phát hiện 164 hộp nghi pháo nổ. Tiếp tục khám xét kho hàng tại bãi xe, lực lượng chức năng thu giữ thêm 180 hộp cùng loại. Kết quả giám định xác định toàn bộ 344 hộp trên là pháo nổ, tổng khối lượng 621,5kg.

Các đối tượng thuê xe tải qua ứng dụng giao hàng công nghệ để buôn bán, vận chuyển hàng cấm một cách tinh vi. Ảnh: CA

Quá trình điều tra xác định, đây là đường dây mua bán pháo nổ qua nhiều khâu trung gian tinh vi.

Trần Thanh Phát đã đặt mua 344 hộp pháo từ Lê Văn Đen với giá 760.000 đồng/hộp để bán lại kiếm lời, đồng thời thuê kho tại bãi xe đường Miếu Gò Xoài để cất giấu. Mở rộng điều tra, Đen khai nhận mua số pháo trên từ Nguyễn Thanh Mộng.

Về phần mình, Mộng thu gom pháo từ một tài khoản Zalo tên “Cambodia”, được xác định đang sinh sống tại Campuchia.

Thủ đoạn giao hàng tinh vi

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng hạn chế tối đa việc lộ diện. Ngày 7/8, Phát thuê xe tải qua ứng dụng giao hàng công nghệ để vận chuyển pháo từ xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) về TPHCM. Tài xế công nghệ khai báo chỉ nhận chở hàng theo đơn và không hề biết bên trong chứa pháo nổ.

Trích xuất dữ liệu điện thoại của các đối tượng, cơ quan điều tra thu thập nhiều tin nhắn, hình ảnh thể hiện việc giao dịch, thỏa thuận giá cả và thanh toán.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thanh Mộng từng bị tuyên án về tội “Buôn bán hàng cấm” vào năm 2025, đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng vẫn tái phạm.

Công an TPHCM cảnh báo, pháo nổ là hàng hóa bị nghiêm cấm. Việc tàng trữ, vận chuyển số lượng lớn tại các khu dân cư, kho bãi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng. Người dân, tài xế công nghệ và các chủ kho bãi cần nâng cao cảnh giác, không nhận vận chuyển hay tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng liên quan.