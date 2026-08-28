Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn (SN 1984, ngụ phường Tân Bình, TPHCM) về hành vi cản trở giao thông đường không.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h40 ngày 13/8, Trung tâm Điều hành bay khu vực III (Sư đoàn Không quân 370) thông báo cho Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc phát hiện vật thể bay tại khu vực hướng cầu Tham Lương (thuộc địa bàn các phường Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận và Bình Hưng Hòa).

Đây là khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan đến hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Cơ quan An ninh điều tra lấy lời khai bị can Thân Văn Tấn. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phối hợp cùng Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an cửa khẩu và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khẩn trương xác minh, đồng thời triển khai tạm dừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không.

Đến 20h15 cùng ngày, lực lượng chức năng thu hồi các con diều, xác định nguy cơ đe dọa an toàn bay đã được giải tỏa và cho khôi phục hoạt động khai thác tại sân bay.

Thả diều làm ảnh hưởng 16 chuyến bay

Khung giờ 20h00, lực lượng công an phát hiện Thân Văn Tấn đang thả diều gắn đèn chớp tại khu vực đường đang thi công thuộc Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (phường Bình Hưng Hòa). Tấn cùng hai người có mặt tại hiện trường được mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tấn khai nhận chiều 13/8 đã mang 3 con diều gắn đèn chớp đến khu vực bãi đất trống thuộc dự án nhà ga Metro (phường Đông Hưng Thuận) và khu vực cầu thuộc phường Bình Hưng Hòa để thả lên cao.

Qua xác định tọa độ, toàn bộ các vị trí Tấn thả diều đều nằm trong khu vực cấm bay đối với máy bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

Hành vi của Tấn trực tiếp khiến sân bay phải tạm dừng tiếp thu tàu bay, làm ảnh hưởng đến 16 chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất, gây thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.

Công an TPHCM cảnh báo người dân tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc điều khiển các phương tiện bay (flycam, drone) trong khu vực cấm bay.

Mọi hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn hàng không sẽ bị kiên quyết xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự. Người dân khi phát hiện vật thể bay bất thường quanh khu vực sân bay cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.