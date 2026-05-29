Công an TPHCM vừa phát thông báo truy tìm bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan (SN 1979, ngụ phường Cát Lái, TPHCM) để điều tra vụ khoảng 20 người tố cáo bị lừa đảo thông qua chương trình lao động định cư Mỹ diện “EB-3”.

Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TPHCM phát thông báo truy tìm đối với bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan để phục vụ điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CACC

Theo kết quả xác minh ban đầu, thông qua quảng cáo trên mạng, ông N.T.P. và 19 người khác tìm đến Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam (gọi tắt là Công ty TCL VN) do bà Loan làm đại diện pháp luật, để tìm hiểu thông tin về chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề “EB-3”.

Những nạn nhân tố giác, công ty hứa hẹn cung cấp cho khách hàng chuỗi dịch vụ theo diện "EB-3" gồm: chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để được cấp visa và thẻ cư trú, xin việc làm để các cá nhân làm việc và định cư tại Mỹ. Các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty TCL VN và Công ty TNHH tư vấn và quản lý đầu tư Immigration (gọi tắt là Công ty IIMC) cũng do bà Loan là đại diện theo pháp luật.

Được biết, tổng giá trị hợp đồng là 17,8 tỷ đồng và các nạn nhân đã thanh toán cho công ty hơn 15,5 tỷ đồng.

Sau đó, có một số khách hàng được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn cấp visa nhưng kết quả không đậu. Một số khác cho đến nay không được đưa đi phỏng vấn.

Đến nay, các khách hàng đều chưa thể sang Mỹ làm việc và định cư như cam kết từ Công ty TCL VN, Công ty IIMC và bà Loan, đồng thời cũng chưa được giải quyết thỏa đáng quyền lợi.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan CSĐT đã vào cuộc xác minh, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên khởi tố vụ án hình “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, qua xác minh, công an xác định bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan không có mặt tại nơi cư trú và hiện không rõ tung tích. Vì vậy, Công an TPHCM đã phát thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra.