Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên địa bàn phường Sầm Sơn, lực lượng chức năng xác định có 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách với hơn 450 phương tiện, hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch hè (từ tháng 5-8 hằng năm).

Trong đó, hoạt động kinh doanh xe điện chở khách tại khu du lịch Sầm Sơn chủ yếu tập trung ở hai doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng.

Hai công ty này có tổng cộng hàng trăm phương tiện đã được đăng ký hoạt động, kèm theo danh sách người điều khiển do cơ quan chức năng quản lý.

Ông Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và kế toán bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Trốn thuế. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ông Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu - chi, nâng khống chi phí giá vốn. Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty này trốn trong hai năm được xác định hơn 786 triệu đồng.

Ngày 9/2, nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Lưu và kế toán Vũ Thùy Dương để điều tra mở rộng.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng. Ảnh: CACC

Cũng về cáo buộc trốn thuế, trong vụ án khác, ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, cùng kế toán là bà Nguyễn Thị Huyền.

Doanh nghiệp này hiện đăng ký hoạt động 130 xe điện phục vụ vận chuyển hành khách du lịch tại phường Sầm Sơn. Cơ quan điều tra xác định trong hai năm 2023 và 2024, công ty trốn thuế với tổng số tiền hơn 162 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra.