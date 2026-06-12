Tối 12/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nam thanh niên bị hành hung tại một quán bia.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an phường, vụ việc mới được đơn vị nắm bắt trong ngày, sau khi lan truyền trên mạng xã hội.

“Chúng tôi vừa xác định được bị hại, chưa xác định được đối tượng hành hung. Bản thân bị hại cũng chưa trình báo vụ việc với cơ quan chức năng”, vị lãnh đạo thông tin.

Theo nội dung đoạn clip, hai nam thanh niên mặc quần áo cộc đi xe máy dừng xe giữa đường, gần một quán bia. Thời điểm này, tại cửa quán có một thanh niên mặc áo đen và một cô gái đang đứng.

Sau đó, hai người này bất ngờ xông vào quán; một người dùng tay chân liên tục đấm đá nam thanh niên áo đen, người còn lại dùng điếu cày vụt liên tiếp vào nạn nhân.

Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực đường Lê Duẩn (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc; đồng thời làm rõ danh tính những người liên quan và diễn biến cụ thể dẫn đến vụ xô xát.