Chiều 22/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ xô xát tại lối vào chung cư Vesta, phường Phú Lương. Theo thông tin chia sẻ, vụ việc xảy ra giữa hai người đàn ông trong lúc tham gia giao thông. Ban đầu, họ tranh cãi gay gắt, liên tục lời qua tiếng lại, rồi dẫn đến xô xát.

Hình ảnh cắt từ clip

Trong clip, một người đàn ông liên tiếp ra đòn tấn công đối phương. Cao trào của vụ việc là cú đá mạnh khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Nạn nhân bất tỉnh trên đường. Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông còn lao đến đấm thẳng vào mặt nạn nhân đang nằm bất động. Chỉ khi thấy đối phương không còn phản ứng, anh ta mới rời khỏi hiện trường.

Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng. Nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tối cùng ngày, ông Lã Quang Thức, Chủ tịch UBND phường Phú Lương, xác nhận vụ việc và cho biết công an đang tiến hành xác minh.