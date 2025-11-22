Nam thanh niên 21 tuổi ở Đồng Tháp, lái xe khi say rượu và chưa có giấy phép lái xe, gây tai nạn làm hai người đi cùng tử vong.
Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Cường (21 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” làm 2 người tử vong.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h45 ngày 19/11, sau khi uống rượu bia và chưa có giấy phép lái xe, Cường vẫn điều khiển xe máy chở theo N.T.S. (17 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và N.V.D. (28 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) chạy tốc độ cao trên đường Lý Thường Kiệt.
Khi đến đoạn thuộc khu phố 10, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, xe của Cường va chạm với xe máy đi cùng chiều do một người đàn ông quê tỉnh Vĩnh Long điều khiển. Vụ tai nạn khiến N.T.S. và N.V.D. té, va vào trụ đèn bên đường và tử vong. Sau tai nạn, các bên liên quan tự ý di chuyển xe và rời khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường xác minh, làm việc với những người có liên quan. Nồng độ cồn trong máu của Nguyễn Trọng Cường là 1,3 mg/L khí thở. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 2 xe máy để tiếp tục làm rõ vụ án.
Cùng ngày, Công an xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương đến thăm và trao tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình chị N.T.H.S. – người tử vong do tai nạn giao thông.
Ngày 13/11, chị S. điều khiển xe máy chở chồng và 2 con nhỏ lưu thông trên tuyến huyện lộ 73 thì xảy ra va chạm với một xe tải tại đoạn đường thuộc ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ.
Vụ tai nạn khiến chị S. tử vong trên đường đi cấp cứu; người chồng bị chấn thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Hai con của chị cũng bị thương; trong đó bé gái bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, bé trai bị gãy chân.
Gia đình chị S. thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, đang dựng nhà tạm trên phần đất của người thân tại ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ. Sau tai nạn, Công an xã Hậu Mỹ đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hỗ trợ gia đình hơn 6 triệu đồng.
Ngoài ra, thông qua công tác vận động của Công an xã, từ ngày 14 đến 20/11, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình chị S. 135 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp chồng và các con chị có điều kiện tiếp tục điều trị, sớm ổn định cuộc sống.
