Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Cường (21 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” làm 2 người tử vong.

Bị can Nguyễn Trọng Cường. Ảnh: Trọng Tín

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h45 ngày 19/11, sau khi uống rượu bia và chưa có giấy phép lái xe, Cường vẫn điều khiển xe máy chở theo N.T.S. (17 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và N.V.D. (28 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) chạy tốc độ cao trên đường Lý Thường Kiệt.

Khi đến đoạn thuộc khu phố 10, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, xe của Cường va chạm với xe máy đi cùng chiều do một người đàn ông quê tỉnh Vĩnh Long điều khiển. Vụ tai nạn khiến N.T.S. và N.V.D. té, va vào trụ đèn bên đường và tử vong. Sau tai nạn, các bên liên quan tự ý di chuyển xe và rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường xác minh, làm việc với những người có liên quan. Nồng độ cồn trong máu của Nguyễn Trọng Cường là 1,3 mg/L khí thở. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 2 xe máy để tiếp tục làm rõ vụ án.