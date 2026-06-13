Chiều 13/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ba người phụ nữ đu bám trên nắp capo của ô tô con đang lưu thông trên đường tại Hà Nội.

Theo hình ảnh từ đoạn clip, tại Quốc lộ 1A (đoạn trước cửa số nhà 170-171, Tiểu khu Phú Mỹ, xã Phú Xuyên, Hà Nội), ba người phụ nữ đu bám trên nắp capo của một ô tô con màu đen mang biển kiểm soát Hà Nội đang chạy trên đường.

Ba người phụ nữ đu bám trên nắp capo ô tô. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, có lúc hai trong số ba người phụ nữ bị tụt chân xuống mặt đường nhưng tài xế vẫn không dừng xe, nên phải co chân lên. Trong suốt quá trình đó, cả ba người phụ nữ liên tục to tiếng và đập vào nắp capo.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày.

"Do vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng nên Công an xã Phú Xuyên đã vào cuộc xác minh, làm rõ", đại diện Đội CSGT đường bộ số 8 thông tin.

Nguyên nhân và diễn biến vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.