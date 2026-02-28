XEM CLIP (Nguồn: Oto Fun)

Chiều 28/2, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh clip ghi lại cảnh một ô tô bán tải chèn ngã người đi xe máy.

Vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết thêm, đơn vị đang làm rõ biển kiểm soát của ô tô bán tải, cũng như thông tin của bị hại (người đi xe máy bị chèn ngã).

Trước đó, một đoạn clip dài 27 giây, được ghi vào hồi 21h15 ngày 27/2, cho thấy cảnh một ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông thì bất ngờ “tạt đầu”, khiến người đi trên xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) ngã xuống đường. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe máy có ba người, gồm: một người phụ nữ điều khiển xe, một người đàn ông ngồi sau và một trẻ em.

Ô tô bán tải "tạt đầu" làm 3 người đi trên xe máy ngã xuống đường. Ảnh chụp màn hình

Theo hình ảnh từ clip, khi xe máy đổ ra đường, cả ba người ngã nhoài xuống đất và rất may không bị ô tô tải đang lưu thông cùng chiều cán trúng.

Sau đó, người đàn ông nhanh chóng bế trẻ em và cố gắng chạy bộ đuổi theo ô tô bán tải nhưng bất thành.

Được biết, đoạn đường nơi xảy ra sự việc là khu vực trước cửa nhà nghỉ Nam Nhung (số 26 đường Vành đai 3, Hà Nội).