Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định danh mục 58 bệnh hiểm nghèo làm cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu. Trong danh sách này có nhiều loại ung thư.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 3/10 cho biết Thông tư quy định danh mục 58 bệnh hiểm nghèo làm cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu theo Nghị định 343/2025/NĐ-CP vừa được ban hành.

Danh mục gồm các nhóm bệnh về tiêu hóa, hô hấp, thận, xương khớp, thần kinh, bệnh tự miễn, nhiễm nấm, thương tích, tim mạch,... và các điều kiện đi cùng.

Một số bệnh đáng chú ý gồm đái tháo đường có biến chứng (tổn thương đáy mắt, giảm thị lực nặng; suy thận giai đoạn IV, V; suy tim giai đoạn III, IV; đột quỵ não; tổn thương mạch máu nặng hoặc các biến chứng nặng khác cần người giúp đỡ); xơ gan (giai đoạn mất bù, có biến chứng chảy máu tiêu hóa, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, hội chứng não gan hoặc suy kiệt);

Nhóm bệnh lý u ác tính (mã ICD-10 từ C00 đến C97 và từ D00 đến D09) giai đoạn tiến triển hoặc di căn, đang điều trị chăm sóc giảm nhẹ, kèm tình trạng suy kiệt nặng được xếp vào danh mục. Danh sách các bệnh có mã từ C00 đến C97 gồm các bệnh như U ác thanh quản, u ác của não, u ác của tuyến giáp, u ác của phế quản và phổi...

viêm tụy mạn tính tái phát nặng (tái phát nhiều lần gây suy kiệt); lupus ban đỏ hệ thống có biến chứng, không đáp ứng điều trị thường quy; lao đa kháng thuốc; hội chứng thận hư kháng thuốc và trường hợp phải lọc máu ngoài thận...

Danh mục cũng có bệnh Alzheimer gây mất trí nhớ hoàn toàn ở người già, phải có người phục vụ; bệnh Parkinson (giai đoạn muộn, phụ thuộc người chăm sóc); bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn rất nặng, có biến chứng tâm phế mạn hoặc phải thở ôxy dài hạn; bệnh bụi phổi có biến chứng xơ phổi...

Ảnh chụp màn hình: Võ Thu

Ngoài ra còn có viêm cột sống dính khớp; loãng xương kèm gãy xương bệnh lý gây hạn chế vận động hoặc phải phẫu thuật; thương tích nặng phải cắt cụt chi; di chứng bỏng gây hạn chế hô hấp mức độ nặng hoặc phải cắt cụt chi...

Theo quy định tại Nghị định 343/2025 về chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, sĩ quan Quân đội nghỉ hưu (theo quy định) nếu mắc một trong các bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo thì được khám giám định bệnh hiểm nghèo, nếu được Hội đồng giám định y khoa có thầm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng kết luận mắc bệnh hiểm nghèo thì được hưởng một số chế độ, chính sách.

Đơn cử, hằng quý các sĩ quan Quân đội này sẽ được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở. Thời điểm hưởng tính từ quý được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo.

Trường hợp sĩ quan Quân đội trước khi nghỉ hưu đã được cấp có thẩm quyền công nhận mắc bệnh hiểm nghèo thì khi nghỉ hưu, hưởng lương hưu hằng tháng được hỗ trợ hằng quý và chính sách theo quy định trên đây. Thời điểm hỗ trợ tính từ quý bắt đầu hưởng lương hưu, mức hưởng bằng mức hỗ trợ của cả quý bắt đầu hưởng lương hưu.

Trường hợp sĩ quan Quân đội nghỉ hưu đã được Hội đồng giám định y khoa khám, kết luận mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng chế độ hỗ trợ bệnh hiểm nghèo mà từ trần thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.