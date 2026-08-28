Chiều 28/8, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9. Trong số 17 dự án, công trình được lựa chọn, có 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công, với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng.

Một trong những dự án lớn được khởi công dịp này là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây. Ảnh phối cảnh

Theo phương án được công bố, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 567,75ha. Trong đó, 520,9ha mặt nước Hồ Tây được giữ nguyên hiện trạng, diện tích đất khoảng 46,85ha, đã bao gồm các hồ nhỏ.

Phần diện tích này được tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đồng thời đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.

Phối cảnh công viên ven Hồ Tây. Ảnh phối cảnh

Công viên hoa

Trọng tâm của dự án là hợp phần cải tạo tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây, với tổng chiều dài khoảng 13,5km, tạo trục kết nối liên tục bao quanh mặt hồ.

Tuyến đường đi qua các tuyến Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu và một phần Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An.

Phần cải tạo tuyến đường quanh Hồ Tây có tổng chiều dài khoảng 13,5km

Theo nhà đầu tư, việc mở rộng đường được nghiên cứu cẩn trọng nhằm không xâm lấn khu dân cư hiện hữu. Phương án áp dụng giải pháp cầu cạn kết hợp sàn cảnh quan và cầu đi bộ vươn ra mặt hồ.

Các hạng mục này được kỳ vọng tạo thêm không gian ngắm cảnh, dạo bộ nhưng vẫn giữ đường nét uốn lượn đặc trưng của Hồ Tây.

Kỳ vọng tạo cực tăng trưởng mới

Theo định hướng của dự án, việc tích hợp hạ tầng với hệ sinh thái văn hóa, giải trí và sự kiện được kỳ vọng đưa Hồ Tây trở thành tâm điểm của du lịch, kinh tế đêm và kinh tế sáng tạo, qua đó chuyển hóa các giá trị cảnh quan, di sản thành động lực phát triển mới cho Thủ đô.

Người dân Thủ đô và du khách sẽ được trải nhiệm nhiều buổi triển lãm, trình diễn pháo hoa, nhạc nước ở Hồ Tây. Ảnh phối cảnh

Dự án được đặt trong định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm. Khu vực Hồ Tây được định vị là hạt nhân của chiến lược tái cấu trúc đô thị lõi lịch sử.

Trong định hướng chuyển dịch mô hình phát triển đô thị vùng trung tâm theo hình mẫu “nén - xanh” kết hợp bảo tồn di sản, dự án được xác định là bước đi nhằm từng bước tái định vị không gian Hồ Tây thành cực tăng trưởng mới về kinh tế dịch vụ, du lịch chất lượng cao và công nghiệp văn hóa.

Dự án cũng đóng vai trò đầu mối kết nối hai trục không gian phát triển chiến lược.

Một là trục hướng tâm phát triển đô thị sáng tạo Hồ Tây - Cổ Loa - Sân bay Gia Bình, mở ra hướng ngoại giao, kinh tế mới phía Đông Bắc.

Hai là trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì, được xác định là trục động lực kinh tế tri thức, kết nối hai vùng văn hóa Thăng Long - Xứ Đoài.