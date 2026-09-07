Chiều 7/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo Báo Lào Cai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai chỉ định Thượng tá Lương Hoàng Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lương Hoàng Giang giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh. Ảnh: Báo Lào Cai

Trao quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đề nghị ông Lương Hoàng Giang nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng yêu cầu tân Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng tham mưu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình và kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng Tá Lương Hoàng Giang khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, sâu sát cơ sở; cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh đổi mới phương pháp lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trước đó, ngày 15/7, khi đang giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Thượng tá Lương Hoàng Giang được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.