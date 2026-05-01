Lệnh "phanh gấp" trước sự cố địa chất

Từ ngày 24/3 đến 27/3, toàn bộ phần mái taluy dương tại công trình Trường phổ thông nội trú TH&THCS Dào San (xã Dào San, Lai Châu) xuất nhiều vết nứt, sụt lún ảnh hưởng đến một số hộ dân tại bản Dền Thàng.

Các hộ dân bị ảnh hưởng gồm: Lý A Páo, Lý A Tùng, Dì A Phử và Hoàng Văn Tam.

Căn nhà của anh Lý A Páo bị đổ sập hoàn toàn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Lai Châu, mạch nước ngầm dưới chân và lưng chừng mái taluy đổ thẳng xuống khu vực công trường, uy hiếp kết cấu khu nhà nội trú và nhà ở giáo viên đang thành hình.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tổ hợp điều kiện địa chất yếu, tác động của mạch nước ngầm và hệ thống nước mặt từ rãnh thu nước Tỉnh lộ 132 cùng kênh thủy lợi xả thẳng về hướng dự án.

Dự án trường học biên giới tại xã Dào San chịu tác động trực tiếp từ sự cố địa chất.

Trường phổ thông nội trú TH&THCS Dào San là 1 trong 10 dự án trường học biên giới do Công an tỉnh Lai Châu làm Chủ đầu tư, thực hiện theo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị.

Dù đang chịu áp lực đẩy nhanh tiến độ, ngày 31/3, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chủ trì cuộc họp khẩn tại Trung tâm chỉ huy thực hiện chiến dịch xây dựng các trường biên giới.

Tại cuộc họp trên, Đại tá Phạm Hải Đăng đưa ra yêu cầu: Nhà thầu phải dừng thi công ngay nhà số 8 (nội trú tiểu học), nhà số 9 (nhà ở giáo viên), nhà số 11 (nội trú THCS). Các hạng mục chưa triển khai gồm nhà số 5 và nhà số 10 cũng nhận lệnh dừng thi công hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chủ trì cuộc họp với các đơn vị, liên quan đến sự cố sạt lở tại xã Dào San.

Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị cho các khối nhà không bị ảnh hưởng, đồng thời thực hiện thoát nước bề mặt, thiết lập rào chắn và cắm biển cảnh báo quanh vùng sụt lún.

Tiếp đó, ngày 29/4, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp và mời PGS.TS Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam, trực tiếp phân tích chi tiết các phương án kỹ thuật. Tại cuộc họp này, Đại tá Phạm Hải Đăng tái khẳng định: "Công an tỉnh không chạy theo tiến độ mà bỏ qua an toàn; công trình phải bền vững để con em Dào San yên tâm học tập".

PGS.TS Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc chiều 29/4.

Minh bạch thông tin để nhân dân đồng thuận

Trước sự cố địa chất khách quan, Công an tỉnh Lai Châu chọn phương án công khai toàn bộ dữ liệu nguyên nhân và giải pháp với chính quyền và nhân dân. Gia đình anh Lý A Páo lập tức được hỗ trợ di dời khẩn cấp đến nơi ở an toàn. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hiện nay, gia đình anh Páo đã yên tâm lao động sản xuất và đồng thuận với hướng xử lý của Công an tỉnh Lai Châu.

Mới đây nhất, Chiều 30/4, Đoàn công tác do Trung tá Đinh Thị An - Phó Trưởng phòng Tham mưu làm trưởng đoàn đã xuống thăm hỏi 4 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại bản Dền Thàng. Tại đây, đoàn công tác đã công khai thông tin nguyên nhân sự cố và cam kết hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống.

Bà Dì A Phừ (sinh năm 1949), người gắn bó 70 năm tại bản Dền Thàng, chia sẻ: "Lúc đầu thấy đất nứt cũng lo, tuy nhiên khi được lực lượng Công an Lai Châu cùng cấp ủy, chính quyền kịp thời đến khảo sát, tuyên truyền... gia đình luôn tin tưởng, chấp hành chủ trương".

Đại diện UBND xã Dào San cho biết, chính quyền xã hoàn toàn ủng hộ phương án điều chỉnh mặt bằng để trường vững chắc, cũng như các biện pháp thoát nước sâu bảo vệ nhân dân.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Lai Châu tặng quà, tiền mặt cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi sự cố sụt lún.

Trả lời VietNamNet, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định: "Sự cố địa chất tại xã Dào San là rủi ro ngoài ý muốn, nhưng chủ đầu tư đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giúp ổn định tình hình. Trong số đó, cách ứng phó sự cố dựa trên dữ liệu khoa học đã hóa giải triệt để các nguy cơ".