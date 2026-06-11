Bảo tàng nơi trưng bày kiệt tác "Cuộc vây hãm Sevastopol" bị cháy sau cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: TASS

Hãng tin TASS và đài RT dẫn lời Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết bức tranh toàn cảnh dài 115m và cao 14m, đã tồn tại hơn một thế kỷ của họa sĩ người Nga Franz Roubaud đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ hỏa hoạn do cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gây ra vào rạng sáng 10/6.

Kiệt tác nổi tiếng mô tả nỗ lực phòng thủ của quân đội Nga tại Sevastopol trước lực lượng xâm chiếm Anh và Pháp trong cuộc chiến Crưm. Họa sĩ Roubaud đã dành nhiều năm để thực hiện bức tranh đồ sộ này cho tới khi hoàn thành vào năm 1904. Bức tranh được chuyển đến Sevastopol cùng năm và được trưng bày kể từ đó, rồi trở thành một trong những biểu tượng của thành phố.

Một đoàn nghị sĩ Pháp tham quan bảo tàng toàn cảnh Sevastopol. Ảnh: Sputnik

Ông Razvozhaev cho hay một UAV cánh cố định đã thực hiện cuộc tấn công có chủ đích và tòa nhà trưng bày bức tranh. Hơn 80 lính cứu hỏa và 22 đơn vị thiết bị chuyên dụng đã được triển khai để dập tắt đám cháy tại bảo tàng.

Theo Giám đốc bảo tàng Mikhail Smorodkin, bức tranh có thể đã bị phá hủy hoàn toàn và mức độ thiệt hại đầy đủ chỉ có thể được xác định sau khi các chuyên gia đánh giá.

Thống đốc Sevastopol Razvozhayev thông tin thêm rằng bức tranh toàn cảnh từng bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc pháo kích của quân Đức Quốc xã vào cuối tháng 6/1942, trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.