Theo trang tin Mongabay, chính phủ Thái Lan vào đầu tháng 3 đã chỉ thị Bộ Năng lượng nước này phải đảm bảo các nguồn cung nhiên liệu mới trong vòng một tuần để giảm sự phụ thuộc của Bangkok vào dầu mỏ từ các quốc gia Trung Đông.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran, chính quyền Tehran đã cho phong tỏa eo biển Hormuz nối Vịnh Ba Tư và Biển Ảrập. Động thái trên của Iran đã chặn một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu chảy qua. Trong đó, khoảng 30% lượng LNG và 50% dầu thô mà Thái Lan đặt mua từ các quốc gia Trung Đông phải đi qua eo biển này.

Người dân Thái Lan đi đổ xăng. Ảnh: Thai PBS

Ước tính ban đầu của Thái Lan cho thấy, lượng nhiên liệu dự trữ của nước này đủ dùng trong 61 ngày. Tuy nhiên, theo thông tin của Phó Thủ tướng Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn, mức dự trữ năng lượng của Thái Lan có thể kéo dài đến 90 ngày nếu tính cả những nguồn cung ứng năng lượng không phải di chuyển qua eo biển Hormuz.

Mua bổ sung nhiên liệu

Để đối phó tình trạng thiếu hụt năng lượng, Ủy ban Điều tiết năng lượng (ERC) Thái Lan hồi đầu tháng đã duyệt mua khẩn cấp 3 lô hàng LNG bổ sung một lần duy nhất cho tháng 3 và tháng 4.

Báo Thai Nation dẫn lời Tổng thư ký ERC Poonpat Leesombatpiboon phát biểu hôm 5/3: “Để trấn an người dân và các doanh nghiệp rằng Thái Lan sẽ có đủ lượng LNG cần thiết cho việc sản xuất điện cũng như để hỗ trợ chính sách của chính phủ trong việc tìm kiếm các nguồn LNG bổ sung nhằm thay thế những nguồn cung cũ ở những khu vực có rủi ro cao, ERC đã giao nhiệm vụ cho các nhà vận chuyển đảm bảo nguồn LNG bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu quốc gia”.

Cho viên chức làm việc ở nhà, hủy các chuyến công tác nước ngoài

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hồi đầu tháng cũng yêu cầu các ban ngành nước này thực hiện nhiều biện pháp ứng phó tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với an ninh nhiên liệu của Thái Lan. Một phần chỉ thị trên quy định viên chức thuộc các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp nhà nước “làm việc ở nhà ngay lập tức”, trừ những người phụ trách các dịch vụ công cộng.

Các viên chức Thái Lan được khuyến cáo không thắt cà vạt. Ảnh: Bangkok Post/Chính phủ Thái Lan

Báo Bangkok Post thống kê Thái Lan hiện có gần 177.900 viên chức. Khoảng 30% trong số đó không làm việc trong các dịch vụ công thiết yếu như cảnh sát hoặc nhân viên y tế, nên những người này thuộc diện có thể làm việc tại nhà.

Ngoài ra, các cơ quan nhà nước và tập đoàn quốc doanh cũng phải hủy những chuyến công tác hoặc tham gia hội nghị ở nước ngoài đã được lên kế hoạch từ trước, trừ những cuộc gặp hội nghị quốc tế quan trọng. Các chương trình huấn luyện và học tập dành cho viên chức, vốn tổ chức ở nước ngoài sẽ được sắp xếp để triển khai bên trong lãnh thổ Thái Lan.

Tăng nhiệt độ điều hòa nơi công sở

Bộ Năng lượng Thái Lan đầu tháng này đã đề xuất hệ thống điều hòa lắp đặt ở các cơ quan công quyền để ở mức 26 độ C. Theo nghiên cứu của Cơ quan Phát điện trực thuộc Bộ Năng lượng Thái Lan, việc các nhân viên văn phòng nâng nhiệt độ điều hòa lên dù chỉ 1 độ C cũng có thể giảm mức độ tiêu thụ điện của thiết bị này từ 3 - 5%.

Ví dụ, khi các nhân viên văn phòng để điều hòa ở 25 độ C, mức độ tiết kiệm điện của thiết bị này sẽ được coi đạt 0%. Khi điều hòa để ở 26 độ C, mức tiết kiệm năng lượng sẽ đạt 3 - 5% và văn phòng có thể tiết kiệm được 60 - 100 bath/tháng tiền điện (48.365 - 80.609 đồng). Khi điều hòa để ở 27 độ C, mức tiết kiệm năng lượng có thể đạt 6 - 10% so với mức 25 độ C.

Các viên chức Thái Lan cũng được khuyến cáo mặc áo sơ mi ngắn tay không thắt cà vạt trừ khi tham gia các sự kiện, tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng thang máy và máy in cũng như tổ chức họp trực tuyến.

Sử dụng nguồn nhiên liệu thay thế "sạch hơn, rẻ hơn"

Theo báo Thai Nation, chính phủ Thái Lan thời gian qua cũng chú trọng đến việc giảm thiểu tác động của khủng hoảng năng lượng trong một số lĩnh vực quan trọng của đất nước như nông nghiệp và ngư nghiệp.

Khủng hoảng nhiên liệu đã đẩy giá phân bón tăng cao bởi khí hóa lỏng LNG và dầu là những nguyên liệu đầu vào quan trọng trong quy trình sản xuất phân bón. Do vậy, Bộ Thương mại Thái Lan mới đây được giao nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung ứng phân bón với giá rẻ hơn và khuyến khích người nông dân nên sử dụng phân bón hữu cơ để tiết kiệm chi phí.

Đối với những ngư dân đánh bắt thủy hải sản, việc giá nhiên liệu biến động thời gian qua đã ảnh hưởng đến ngành nghề của họ khi các tàu đánh bắt cá cần dùng dầu diesel để chạy ra biển.

Một bãi nuôi bắt hải sản ở Thái Lan. Ảnh: Thai PBS

Do vậy, Bộ Giao thông vận tải Thái Lan mới đây đã khuyến khích các ngư dân nên chuyển sang dùng dầu diesel B20, tức loại dầu diesel chứa 20% thành phần là dầu cọ thay vì dầu "diesel xanh". Ước tính sơ bộ cho thấy dầu B20 rẻ hơn khoảng 5 bath/lít (4.000 VND) so với dầu diesel được bán ở các trạm bơm xăng.

Việc khuyến khích các ngư dân chuyển sang dùng dầu B20 được cho sẽ giúp giảm bớt chi phí đánh bắt thủy hải sản, đồng thời cũng mang lại lợi ích cho ngành dầu cọ của Thái Lan. Bộ Thương mại Thái Lan tuyên bố sẽ theo dõi sát sao các nguồn cung ứng dầu cọ, trong đó bao gồm việc kiểm soát xuất khẩu dầu cọ nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ nhằm đẩy giá sản phẩm lên mức cao.