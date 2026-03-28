Tàu chở dầu. Ảnh: Bloomberg

Báo Alarabiya và Times of Israel dẫn tuyên bố của ông Anutin Charnvirakul tại một cuộc họp báo như sau: "Thái Lan đã đạt thỏa thuận với Iran để các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz an toàn". Theo nhà lãnh đạo Thái Lan, diễn biến trên sẽ giảm bớt lo ngại về nhập khẩu nhiên liệu. “Với thỏa thuận này, chúng tôi tin tưởng hơn rằng những gián đoạn như đã thấy vào đầu tháng 3 sẽ không tái diễn”, ông Anutin cho hay.

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz - "nút thắt" năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi chung chuyển gần 20% sản lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu mỗi ngày, đã làm giá dầu tăng vọt.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua eo biển Hormuz hướng đến châu Á. Phần lớn khu vực Đông Nam Á đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ những khó khăn liên quan tới nguồn cung nhiên liệu. Tại Thái Lan, tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng ngày càng trở nên phổ biến.

Theo ông Anutin, chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục thích ứng với tình hình và điều chỉnh các biện pháp để giảm thiểu tác động đến người dân. Đầu tháng này, một tàu chở hàng của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz đã bị tấn công, khiến 3 thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

Theo nền tảng theo dõi hàng hải Kpler, từ ngày 1 đến ngày 26/3, vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã giảm 95%. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/3 cho biết đã chặn 3 tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz. IRGC thông báo, eo biển Hormuz đóng cửa đối với các tàu đi đến và đi từ các cảng có liên hệ với “kẻ thù” của Iran.

Theo Cơ quan An ninh Hàng hải Hải quân Anh (UKMTO), 24 tàu thương mại, trong đó có 11 tàu chở dầu, đã bị tấn công hoặc gặp sự cố tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hoặc Vịnh Oman trong tháng này.