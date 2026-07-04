Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc tăng cường chăm lo, hỗ trợ công nhân, người lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Tổng Liên đoàn, những năm gần đây, lực lượng lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi tham gia thị trường lao động ngày càng đông, tập trung tại các khu công nghiệp và vùng kinh tế phát triển. Dù các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, nhóm lao động này vẫn gặp nhiều khó khăn do phần lớn chưa qua đào tạo nghề, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng làm việc và khả năng thích nghi với môi trường sản xuất công nghiệp.

Người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tham gia nhiều vào thị trường lao động tại các khu công nghiệp. Ảnh: Hà Phúc

Ngoài thu nhập còn thấp, nhiều người cũng gặp khó khăn trong tiếp cận nhà ở, giáo dục, y tế, các dịch vụ văn hóa, giải trí; kỹ năng quản lý tài chính còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong cuộc sống.

Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", Tổng Liên đoàn lao động yêu cầu các cấp công đoàn khẩn trương rà soát, lập danh sách đoàn viên, người lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi để xây dựng chính sách chăm lo phù hợp với nhu cầu thực tế.

Các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, giúp người lao động tự tin hòa nhập môi trường làm việc mới, chấp hành kỷ luật lao động, pháp luật, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, công đoàn các cấp phải trực tiếp hỗ trợ người lao động trong việc ký kết hợp đồng lao động, tư vấn về quyền lợi, tiếp cận nhà ở xã hội, thuê nhà, tìm trường học cho con, cơ sở khám chữa bệnh và các nguồn vay tín dụng; đồng thời kịp thời bảo vệ người lao động khi bị xâm phạm quyền lợi hoặc trả lương thấp.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn yêu cầu đẩy mạnh hướng dẫn kỹ năng quản lý tài chính, tổ chức cuộc sống, làm việc nhóm; tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu nhằm gắn kết công nhân, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử với người lao động là người dân tộc thiểu số, miền núi. Các đơn vị phải báo cáo kết quả triển khai trước ngày 1/10/2026.