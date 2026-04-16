Đài CNN ngày 15/4 dẫn nguồn tin từ Hamas tiết lộ phái đoàn Mỹ và lực lượng này đã tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được ký kết.

"Phái đoàn Mỹ, do cố vấn cấp cao Aryeh Lightstone dẫn đầu đã gặp trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil al-Hayya tại Cairo (Ai Cập) vào tối 14/4. Trong cuộc gặp, ông al-Hayya đã đề nghị Mỹ nhắc nhở Israel thực hiện đầy đủ các cam kết trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, bao gồm chấm dứt các cuộc không kích và cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo", nguồn tin của CNN cho biết.

Cuộc gặp với Hamas diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Lightstone gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Theo các nguồn tin thân cận, Israel chỉ đồng ý thực hiện đầy đủ cam kết nếu Hamas chấp nhận giải giáp.

Theo CNN, thỏa thuận ngừng bắn do Israel và Hamas đạt được hồi tháng 10/2025 đã chấm dứt 2 năm xung đột tại Dải Gaza, song chưa giải quyết được nhiều vấn đề cốt lõi liên quan tới tương lai của vùng đất này, đặc biệt về vai trò của Hamas trong bộ máy an ninh và quản trị.

Cùng ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận việc Washington đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa các lãnh đạo Israel và Lebanon, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 16/4.

"Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một chút không gian an toàn cho Israel và Lebanon. Lãnh đạo của hai quốc gia này đã không đối thoại với nhau trong 34 năm. Nhưng điều đó sẽ xảy ra vào ngày mai, thật tuyệt vời", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo truyền thông Mỹ, dù không nêu đích danh những nhân vật tham gia đàm phán, nhưng Tổng thống Trump được cho đang ám chỉ tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun.

Phía Lebanon kỳ vọng một thỏa thuận ngừng bắn có thể sớm được công bố sau cuộc gặp, thậm chí có hiệu lực ngay trong tuần này. Trong khi đó, ưu tiên hàng đầu của Israel vẫn là đảm bảo nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon "giải giáp".