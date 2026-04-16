Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 15/4 cho biết Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir vừa có chuyến đi thị sát tình hình mặt trận miền nam Lebanon. Tại đây, ông đã gặp mặt các quân nhân thuộc biên chế Sư đoàn 162 của Israel.

Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir đi thị sát tiền tuyến. Ảnh: IDF

“Các cuộc tấn công nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah sẽ tiếp diễn như một phần của ‘nỗ lực đa mặt trận’. Tôi đã ra lệnh biến toàn bộ khu vực phía nam Lebanon đến tận dòng sông Litani thành một khu vực hủy diệt lực lượng Hezbollah”, ông Zamir nói với các binh sĩ Israel ở tiền tuyến.

Ông Zamir sau đó nhấn mạnh IDF sẽ tiếp tục gây thêm tổn thất cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Lebanon trên nhiều mặt trận cũng như chiếm giữ và giải phóng nhiều khu vực trọng yếu. “Với tổn thất hơn 1.700 người thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch trên bộ, đây là đòn giáng mạnh vào tổ chức Hezbollah”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel nói thêm.

Theo số liệu cập nhật hôm 15/4 của hãng thông tấn Al Jazeera, kể từ khi Hezbollah phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel và Tel Aviv cho không kích đáp trả, ít nhất 2.167 dân thường Lebanon đã thiệt mạng do bom đạn.