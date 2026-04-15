Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, nhóm vũ trang Hezbollah đã thực hiện các cuộc bắn phá bằng tên lửa vào hàng loạt khu định cư Metula, Kfar Giladi và Kiryat Shmona bên trong lãnh thổ Israel lúc 8h giờ địa phương sáng nay (15/4).

Trong thông cáo đưa ra cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết phần lớn các tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi số còn lại rơi xuống các khu vực trống trải. “Từ sáng 15/4, Hezbollah đã phóng gần 40 quả tên lửa từ Lebanon vào miền bắc Israel”, IDF thông tin.

Cuộc tấn công tên lửa của Hezbollah nhằm vào miền bắc Israel diễn ra trong bối cảnh hai phái đoàn Israel và Lebanon hôm 14/4 đã có các cuộc đàm phán “mang tính xây dựng”. Dự kiến, hai bên có khả năng sẽ gặp lại nhau trong những tuần tới tại thủ đô Washington, Mỹ.

IAEA lên tiếng về chương trình hạt nhân của Iran

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 15/4 đã kêu gọi sự cần thiết của một “cơ chế kiểm chứng chi tiết” đối với chương trình hạt nhân của Iran, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tiết lộ vòng đàm phán thứ 2 giữa nước này và Iran có thể diễn ra “trong 2 ngày tới”.

“Iran có một chương trình hạt nhân rất tham vọng, quy mô lớn nên tất cả điều đó sẽ đòi hỏi sự hiện diện của các thanh sát viên IAEA. Nếu không, chúng ta sẽ không có được thỏa thuận, mà chỉ là ảo tưởng về thỏa thuận đó. Bất kỳ thỏa thuận nào về công nghệ hạt nhân đều cần những cơ chế kiểm chứng chi tiết”, ông Grossi phát biểu khi có mặt ở Seoul, Hàn Quốc.