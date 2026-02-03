Tôi bị mỡ máu và thừa cân, có tiền sử sỏi thận. Tôi ăn cà chua để giảm cân nhưng trên mạng xã hội cho rằng cà chua có thể tạo sỏi, điều đó có đúng không? Xin bác sĩ tư vấn ai không nên ăn cà chua? Tôi cảm ơn! (Ngô Thu Hà - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 3) tư vấn:

Cà chua là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày. Loại quả này cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, C, K, B6, folate, thiamin cùng các vi chất thiết yếu gồm kali, mangan, magiê, canxi, phốt pho, đồng, chất xơ và protein.

Đặc biệt, cà chua còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe như lycopene, quercetin, kaempferol, lutein, zeaxanthin, carotenoid và bioflavonoid. Bên cạnh đó là các axit hữu cơ như axit coumaric, axit chlorogenic và sắt là những thành phần góp phần chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ làn da và làm chậm quá trình lão hóa.

Cà chua có nhiều ưu điểm nhưng một số người không nên ăn. Ảnh: P.Thúy.

Một ưu điểm nổi bật khác của cà chua là không chứa cholesterol, rất phù hợp với người đang ăn kiêng hoặc kiểm soát mỡ máu. Trung bình, 180g cà chua cung cấp khoảng 9% nhu cầu chất xơ mỗi ngày, giúp giảm cholesterol xấu trong máu. Ngoài ra, cà chua còn chứa niacin (vitamin B3), được ghi nhận có vai trò hỗ trợ kiểm soát cholesterol theo cách an toàn.

Cà chua cũng là thành phần quan trọng trong chế độ ăn Địa Trung Hải. Nhiều món ăn sử dụng cà chua tươi, bột cà chua hoặc nước sốt cà chua làm nguyên liệu chính.

Dù cà chua mang lại nhiều lợi ích, không phải ai cũng nên ăn thường xuyên hoặc ăn nhiều. Có hai nhóm người cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất là người có nguy cơ hoặc đang mắc sỏi thận. Cà chua chứa axit oxalic với hàm lượng khoảng 5,3 mg/100g. Chất này có thể kết hợp với canxi tạo thành muối canxi oxalat không hòa tan, dễ kết tủa và hình thành sỏi thận nếu tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài.

Thứ hai là người mắc các bệnh lý dạ dày - tá tràng như viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản. Do có tính axit, cà chua có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng cảm giác đau, ợ nóng hoặc khó chịu. Nhóm đối tượng này nên hạn chế hoặc tạm ngừng sử dụng cà chua, đặc biệt là cà chua sống.

Khi sử dụng cà chua, người tiêu dùng nên chọn những quả tươi, vỏ mịn, mềm vừa phải, không quá cứng cũng không quá mềm, tránh quả quá xanh hoặc quá chín. Để bảo quản, bạn có thể đặt cà chua ở trạng thái tự nhiên, xếp cách nhau và để phần cuống hướng xuống. Nếu bảo quản trong tủ lạnh, cà chua nguyên quả có thể giữ được từ 6-8 ngày; riêng cà chua ép hoặc nước cà chua tươi chỉ nên dùng trong vòng 1-2 ngày.

Tóm lại, cà chua là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, người có bệnh sỏi thận hoặc bệnh dạ dày - tá tràng cần thận trọng để tránh những tác động không mong muốn.