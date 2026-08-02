Trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup (DDG-86) không chỉ là một đơn vị chiến đấu thông thường mà còn là biểu tượng của sức mạnh hải quân Mỹ hiện đại. Được đặt tên theo tướng David M. Shoup - người nhận Huân chương Danh dự và từng là Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ, con tàu này thuộc lớp Arleigh Burke phiên bản Flight IIA, mang khẩu hiệu “Victoria Per Perseverantiam Venit” (Chiến thắng đến từ sự kiên trì). Với căn cứ tiền phương tại Yokosuka, Nhật Bản, USS Shoup liên tục tham gia các hoạt động tuần tra, huấn luyện chiến thuật và hợp tác đa quốc gia, khẳng định vai trò then chốt trong việc duy trì tự do hàng hải và phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Về kích thước và thiết kế thân tàu, USS Shoup thể hiện sự cân bằng tinh tế giữa sức mạnh hỏa lực và khả năng cơ động. Con tàu dài khoảng 155,3 mét, rộng gần 20 mét và có mớn nước khoảng 9,4 mét, với lượng giãn nước đầy tải lên tới khoảng 9.200 tấn.

So với các phiên bản Flight I và II trước đó, thân tàu Flight IIA được kéo dài thêm khoảng 1,5 mét để bố trí nhà chứa máy bay trực thăng đầy đủ, nâng cao đáng kể khả năng tác chiến chống tàu ngầm.

Thiết kế thân tàu kết hợp các yếu tố tàng hình radar, giảm thiểu mặt cắt phản xạ, giúp con tàu khó bị phát hiện hơn trên radar đối phương trong khi vẫn duy trì độ bền vững và khả năng sống sót cao trước các mối đe dọa hiện đại.

Hệ thống động lực của USS Shoup là trái tim công nghệ khí turbine gas, sử dụng bốn động cơ General Electric LM2500-30.

Tổng công suất đạt khoảng 100.000 mã lực trục, truyền qua hai trục chân vịt với cánh quạt có bước điều chỉnh được, cho phép tàu đạt tốc độ vượt quá 30 hải lý/giờ.

Cấu hình này không chỉ đảm bảo tốc độ cao để theo kịp nhóm tàu sân bay mà còn mang lại khả năng tăng tốc nhanh và linh hoạt trong các tình huống tác chiến.

Ba tổ máy phát điện AG9140 cung cấp nguồn điện ổn định khoảng 9 megawatt, đủ sức nuôi dưỡng hệ thống radar, vũ khí và các thiết bị điện tử phức tạp trong thời gian dài hoạt động tiền phương.

Trái tim của sức mạnh công nghệ trên USS Shoup chính là hệ thống chiến đấu Aegis, kết hợp radar AN/SPY-1D dạng mảng pha điện tử thụ động.

Radar này có khả năng theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu trên không, trên biển và dưới nước ở khoảng cách xa, cung cấp dữ liệu thời gian thực (real-time) cho hệ thống chỉ huy và điều khiển.

Kết hợp với sonar AN/SQQ-89, con tàu trở thành một nền tảng đa miền thực thụ, có thể phát hiện và đối phó với tàu ngầm, tàu mặt nước lẫn máy bay hoặc tên lửa.

Tàu khu trục USS Shoup DDG 86. Ảnh: seaforces.org

Hệ thống này đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều cuộc huấn luyện phóng tên lửa SM-2 và các bài tập liên kết với lực lượng đồng minh như Hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc.

Về hỏa lực, USS Shoup sở hữu hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 với tổng cộng 96 ống phóng (32 ống phía trước và 64 ống phía sau).

Đây là “kho vũ khí” linh hoạt, có thể chứa tên lửa chống hạm, chống tàu ngầm, phòng không tầm trung và xa như Standard Missile (SM-2), Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), Tomahawk hành trình, hoặc Vertical Launch ASROC.

Pháo chính Mk 45 5 inch/62 caliber cung cấp hỏa lực hỗ trợ bờ biển và chống tàu mặt nước, trong khi hệ thống Phalanx CIWS 20 mm cùng các súng máy 25 mm và 12,7 mm tạo lớp phòng thủ cận chiến dày đặc chống lại tên lửa và máy bay không người lái.

Hai bộ ống phóng ngư lôi ba nòng Mark 32 hoàn thiện khả năng chống ngầm. Đáng chú ý, phiên bản Flight IIA của USS Shoup được trang bị nhà chứa cho hai trực thăng MH-60R Seahawk, biến con tàu thành nền tảng hàng không tầm ngắn hiệu quả, có thể triển khai sonar kéo, ngư lôi hoặc tên lửa Hellfire.

Những công nghệ này không phải là con số khô khan mà còn thể hiện tư duy thiết kế tiến hóa của lớp Arleigh Burke. Flight IIA đánh dấu bước chuyển từ tập trung chủ yếu vào phòng không sang khả năng đa nhiệm toàn diện, đặc biệt nhấn mạnh chống tàu ngầm và hỗ trợ hàng không.

Trong các hoạt động gần đây tại Biển Philippines hay các cuộc tập trận đa quốc gia như Talisman Sabre, USS Shoup đã chứng tỏ khả năng tích hợp sâu với nhóm tàu sân bay và lực lượng đồng minh, đồng thời duy trì độ sẵn sàng cao sau các đợt bảo dưỡng phức tạp.

Việc tàu liên tục được nâng cấp phần mềm Aegis và các hệ thống phụ trợ cho thấy khả năng thích ứng lâu dài với các mối đe dọa mới như tên lửa siêu thanh hay máy bay không người lái.

Tàu khu trục USS Shoup (DDG-86) là minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa công nghệ cảm biến tiên tiến, hỏa lực linh hoạt và khả năng sống sót cao.

(Theo surfpac.navy.mil, dvidshub.net, seaforces.org)