Biến “thời gian đỗ xe” thành nguồn năng lượng

Trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến nhưng hạ tầng trạm sạc vẫn còn là bài toán chưa dễ giải, nhiều hãng xe đang tìm kiếm những hướng đi mới nhằm gia tăng tính tự chủ cho phương tiện.

Theo Carscoops, hãng xe Nhật Bản Nissan mới đây đã gây chú ý khi giới thiệu phiên bản concept đặc biệt của Ariya với khả năng tự tạo thêm điện năng nhờ các tấm pin mặt trời tích hợp trên thân xe. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, chiếc Ariya concept này có thể di chuyển thêm tối đa khoảng 23km mỗi ngày hoàn toàn nhờ năng lượng mặt trời mà không cần cắm sạc từ nguồn điện bên ngoài.

Nissan Ariya concept được gắn nhiều tấm pin mặt trời lên thân xe. Ảnh: Carscoops

Ô tô cá nhân, đặc biệt tại các đô thị, thường dành phần lớn thời gian đỗ ngoài trời. Đây chính là cơ hội để xe điện tận dụng nguồn năng lượng tái tạo sẵn có. Ý tưởng này không mới, nhưng Nissan đang nghiêm túc nghiên cứu và hoàn thiện nó thông qua mẫu Ariya concept được phát triển nhân dịp "Ngày Năng lượng sạch".

Trên mẫu xe SUV cỡ C này, các tấm pin quang điện được bố trí tại nhiều vị trí như nắp ca-pô, nóc xe và cửa hậu. Tổng diện tích bề mặt pin lên tới khoảng 3,8m2 đủ để hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển hóa thành điện năng một chiều (DC). Lượng điện này sau đó được nạp trực tiếp vào bộ pin chính của xe.

Diện tích bề mặt pin lên tới khoảng 3,8m2 đủ để hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển hóa thành điện năng một chiều. Ảnh: Carscoops

Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy, trong một ngày nắng tốt, hệ thống pin mặt trời có thể bổ sung thêm quãng đường di chuyển tối đa khoảng 23km. Con số này thoạt nghe có vẻ không quá ấn tượng, song lại mang nhiều ý nghĩa trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Theo các thống kê, quãng đường di chuyển trung bình mỗi ngày của người dùng ô tô tại nhiều quốc gia chỉ vào khoảng 60-65 km. Với mức bổ sung hơn 20 km/ngày, hệ thống pin mặt trời trên Ariya có thể đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu đi lại trong đô thị, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển quãng đường ngắn.

Ngay cả trong trường hợp xe thường xuyên đỗ trong gara, Nissan cho biết chỉ cần lái xe ngoài trời vào ngày nắng đẹp, hệ thống pin mặt trời vẫn có thể tạo ra lượng điện đủ để xe đi thêm khoảng 2-3 km mỗi giờ "phơi nắng".

Tuy nhiên, Nissan cũng thừa nhận hiệu quả của hệ thống này phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết và vị trí đỗ xe. Trung bình trong cả năm, quãng đường bổ sung nhờ năng lượng mặt trời có thể dao động ở mức 10 km/ngày (tại những khu vực ít nắng như châu Âu, Bắc Mỹ) nhưng có thể đạt hơn 20 km/ngày (tại các quốc gia nắng nóng như Trung Đông hay Đông Nam Á).

Lái xe ngoài trời vào ngày nắng đẹp, hệ thống pin mặt trời vẫn có thể tạo ra lượng điện đủ để xe đi thêm khoảng 2-3 km mỗi giờ "phơi nắng". Ảnh: Carscoops

Giảm tần suất sạc, tăng tính tự chủ

Ý tưởng Ariya chạy bằng năng lượng mặt trời được Nissan phát triển với sự hợp tác của Lightyear, một công ty chuyên về xe điện tích hợp pin mặt trời. Ngoài lợi ích thực tế, hệ thống pin mặt trời còn mang ý nghĩa lớn về mặt chiến lược, giúp xe điện tiến gần hơn đến mục tiêu tự chủ năng lượng và giảm phát thải trong suốt vòng đời sử dụng.

Dù chưa thể thay thế hoàn toàn việc cắm sạc, hãng xe Nhật Bản khẳng định giải pháp này có thể giúp người dùng giảm tần suất sạc pin từ 35-65%, tùy điều kiện sử dụng. Điều này đặc biệt hữu ích tại những khu vực có hạ tầng trạm sạc còn hạn chế, hoặc với người dùng không có điều kiện lắp đặt bộ sạc tại nhà.

Giải pháp này có thể giúp người dùng giảm tần suất sạc pin từ 35-65%, tùy điều kiện sử dụng. Ảnh: Carscoops

Theo ông Shunsuke Shigemoto, đại diện Nissan, việc nghiên cứu khả năng để xe tự tạo ra năng lượng tái tạo không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn mở ra những lựa chọn mới cho khách hàng.

“Chúng tôi muốn mang lại cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn, giảm sự phụ thuộc vào việc sạc pin truyền thống và hướng tới một tương lai giao thông sạch hơn. Đây không chỉ là một mẫu xe ý tưởng, mà thể hiện tầm nhìn về cách Nissan sẽ góp phần dẫn dắt giai đoạn tiếp theo của ngành xe điện”, ông Shigemoto chia sẻ.

Dù mới dừng ở mức thử nghiệm, Ariya concept cho thấy xe điện trong tương lai có thể không chỉ là phương tiện tiêu thụ điện năng, mà còn trở thành một “nhà máy điện di động”, âm thầm tích lũy năng lượng mỗi khi đỗ xe dưới nắng. Một bước đi nhỏ, nhưng có thể tạo ra thay đổi lớn trong cách người dùng nhìn nhận và sử dụng xe điện.

(Theo Carscoops)

