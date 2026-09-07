Kỹ thuật drift thường đòi hỏi rất nhiều luyện tập. Việc khiến xe trượt là một chuyện, nhưng giữ cho nó trong tầm kiểm soát lại yêu cầu người lái phải cân bằng cẩn thận giữa vô lăng, ga và độ bám đường. Tuy nhiên, BMW dường như đang muốn giúp những người lái ít kinh nghiệm hơn có thể bắt đầu drift mà không cần dựa vào các kỹ thuật phức tạp.

BMW muốn việc drift trở nên đơn giản hơn đối với những người lái mới. Ảnh: BMW

Theo trang AutoBlog, một bằng sáng chế của BMW mô tả việc sử dụng hệ thống treo của xe để tạm thời thay đổi tải trọng tác động lên bánh sau. Khi tải trọng trên lốp giảm, độ bám đường cũng có thể giảm theo, khiến bánh sau dễ quay trượt hơn khi người lái tăng ga.

Nói một cách đơn giản, chiếc xe có thể giúp tạo ra các điều kiện cần thiết cho việc drift thay vì để người lái phải tự làm tất cả. Cách tiếp cận này khác với kỹ thuật drift truyền thống, vốn đòi hỏi người lái phải phối hợp chính xác giữa nhiều thao tác để chủ động làm xe mất ổn định. Tuy nhiên, người lái khi đó vẫn phải kiểm soát vô lăng và ga để duy trì hướng chuyển động.

Ý tưởng này đặc biệt phù hợp với các mẫu xe hiệu suất cao BMW M, vốn đã được trang bị nhiều công nghệ điện tử cho phép người lái điều chỉnh mức độ can thiệp của hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử.

BMW từ lâu đã phát triển các công nghệ hỗ trợ kỹ thuật drift trên những mẫu xe hiệu suất cao. Một trong số đó là Drift Analyzer, cho phép ghi nhận và đánh giá các pha trượt có kiểm soát, cung cấp thông tin phản hồi để người lái cải thiện kỹ năng.

Tuy nhiên, hệ thống treo được cấp bằng sáng chế sẽ áp dụng một cách tiếp cận khác. Đó là giúp bánh sau bắt đầu mất độ bám dễ dàng hơn thay vì chỉ hỗ trợ kiểm soát chiếc xe sau khi hiện tượng trượt đã xảy ra.

Dù vậy, đây mới chỉ là ý tưởng được BMW đăng ký bằng sáng chế. Chưa có thông tin xác nhận công nghệ này sẽ được trang bị trên các mẫu xe thương mại trong tương lai. Các hãng xe thường đăng ký nhiều bằng sáng chế nhưng không phải tất cả đều được đưa vào sản xuất.

Nếu được phát triển thành sản phẩm thực tế, công nghệ này có thể mở ra một cách tiếp cận mới đối với kỹ thuật drift trên xe BMW, giúp người mới làm quen với hiện tượng trượt bánh dễ dàng hơn.

Dù có sự hỗ trợ của công nghệ, drift vẫn là kỹ thuật lái xe có mức độ rủi ro cao và chỉ nên thực hiện tại đường đua hoặc khu vực được kiểm soát, không thực hiện trên đường giao thông công cộng.

Theo Autoblog

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