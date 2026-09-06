Dòng sản phẩm Mitsubishi Pajero nhiều khả năng sẽ không dừng lại ở mẫu xe SUV chủ lực vừa được giới thiệu vào 2/9 vừa qua. Bởi tại sự kiện ra mắt toàn cầu Pajero mới, ông Keisuke Kishiura, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi đã hé lộ kế hoạch phát triển thêm hai mẫu xe SUV nữa và được định vị dưới Pajero tiêu chuẩn, qua đó mở rộng danh mục SUV của thương hiệu Nhật Bản.

Buổi ra mắt mẫu Mitsubishi Pajero 2027 hé lộ thêm 2 biến thể của dòng xe này. Ảnh: MMC

Trong những hình ảnh phác họa được Mitsubishi trình chiếu, một mẫu xe có kích thước rất nhỏ, mang nhiều nét đặc trưng của dòng kei car. Nếu được đưa vào sản xuất, đây có thể là sự trở lại của Mitsubishi trong phân khúc xe đô thị nhỏ kể từ khi Pajero Mini ngừng bán vào năm 2012.

Điều này sẽ cho phép Mitsubishi tạo ra một đối thủ cạnh tranh với Suzuki Jimny, đặc biệt tại các thị trường chuộng xe nhỏ, thiết kế vuông vức và khả năng vận hành linh hoạt.

Tuy nhiên, khác Jimny sử dụng khung gầm rời, mẫu Mitsubishi Pajero cỡ nhỏ có thể dùng kết cấu khung gâm liền khối và chia sẻ nền tảng với dòng Mitsubishi eK đang bán tại thị trường Nhật Bản. Điều này giúp xe tối ưu trọng lượng, chi phí sản xuất và mức tiêu hao nhiên liệu.

Mitsubishi Pajero Mini có thể được hồi sinh trong thời gian tới. Ảnh: Wikipedia

Đáng chú ý hơn là mẫu SUV cỡ nhỏ thứ hai. Đây có thể là phiên bản thu nhỏ, dễ tiếp cận hơn về giá so với Pajero thế hệ mới vừa ra mắt, đồng thời hướng tới thị trường quốc tế.

Mitsubishi đang đứng trước hai lựa chọn về kết cấu. Một là sử dụng khung gầm rời nhằm duy trì khả năng off-road, tương tự Suzuki Jimny hay Toyota Land Cruiser FJ. Hai là chuyển sang thân liền khối để ưu tiên khả năng vận hành đường phố, không gian sử dụng và hiệu quả nhiên liệu.

Phương án thứ hai được đánh giá có tính thực tế cao hơn khi mẫu xe có thể sử dụng nền tảng CMF đang được Mitsubishi Outlander và Nissan X-Trail sử dụng. Khi đó, Pajero cỡ nhỏ sẽ bước vào phân khúc SUV cỡ C đầy cạnh tranh, không chỉ bao gồm các đối thủ truyền thống của Nhật Bản như Honda CR-V mà còn cả hàng loạt đối thủ đến từ Trung Quốc mà Mitsubishi đã mất khá nhiều thị phần trong vài năm qua.

Việc phát triển một mẫu Pajero cỡ nhỏ không hoàn toàn mới với Mitsubishi khi trước đó hãng đã từng tạo ra mẫu Pajero iO. Ảnh: Wikipedia

Thực tế, việc phát triển một mẫu Pajero cỡ nhỏ không hoàn toàn mới với Mitsubishi. Trong giai đoạn 1998-2007, hãng từng bán Pajero iO, mẫu SUV cỡ nhỏ sử dụng kết cấu thân liền khối, thiết kế bởi Pininfarina và mang nhiều đường nét giống Pajero cỡ lớn.

Một mẫu xe kế nhiệm Pajero iO có thể giúp Mitsubishi tận dụng xu hướng chuộng SUV thiết kế vuông vức hiện nay. Các mẫu xe SUV chạy điện của Trung Quốc như iCaur V23 hay Jetour T2 đang thu hút khách hàng nhờ kiểu dáng đậm chất xe địa hình nhưng vẫn mang đến cho người tiêu dùng sự thoải mái và hiệu quả của một chiếc xe SUV khung gầm liền khối.

Với thương hiệu Pajero vẫn có độ nhận diện cao, việc mở rộng xuống các phân khúc nhỏ hơn có thể giúp Mitsubishi tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông, đồng thời tạo thêm đối trọng trước làn sóng SUV Trung Quốc đang ngày càng mạnh trên thị trường toàn cầu.

Theo Paultan

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