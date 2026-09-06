Sau khi ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 5/2026 và xuất hiện tại Thái Lan một tháng sau đó, Honda City 2026 tiếp tục được giới thiệu tại Malaysia và là thị trường thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á đón nhận mẫu xe mới này.

Điểm mới trên Honda City 2026 tập trung vào sự thay đổi diện mạo ở phần đầu xe. Ảnh: Paultan

So với lần nâng cấp nhẹ vào năm 2023, Honda City 2026 sẽ được nâng cấp đáng kể hơn, từ thiết kế cho đến trang bị. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Honda City mới sở hữu cụm đèn pha mảnh hơn, sử dụng hệ thống chiếu sáng Bi-LED thay cho dạng LED chóa phản xạ.

Cản trước thiết kế lại và lưới tản nhiệt tổ ong thu nhỏ và kéo dài sang hai bên. Logo Honda tách rời khỏi lưới tản nhiệt. Riêng bản Honda City RS có thêm dải đèn LED chạy ngang phía trước.

Phía sau vẫn giữ kiểu đèn hậu hình thang quen thuộc, nhưng cản sau được thiết kế lại theo hướng thể thao hơn. Bản RS có nhiều chi tiết màu đen, bộ mâm hợp kim 16 inch kiểu turbine và lốp 185/55, tạo phong cách tương đồng với mẫu xe "đàn anh" Honda Civic RS.

Những thay đổi nhỏ ở phía sau của Honda City 2026 vẫn đủ để người dùng nhận ra sự khác biệt.

Trái ngược với những thay đổi đáng kể ở ngoại thất, khoang lái của Honda City 2026 không thay đổi nhiều về bố cục nhưng được bổ sung một số trang bị đáng chú ý. Màn hình giải trí trung tâm được nâng từ 8 lên 10 inch trên các phiên bản cao cấp, đi kèm giao diện camera 360 độ đa góc nhìn và khả năng phát hiện vật thể chuyển động.

Bản RS còn có đèn nội thất, thiết kế ghế mới và nhiều chi tiết trang trí được tinh chỉnh. Còn bản e:HEV RS được bổ sung thêm gương chiếu hậu trong chống chói tự động và sạc điện thoại không dây.

Tổng thể nội thất của Honda City 2026 hầu như không thay đổi.

Trang bị an toàn tiếp tục là thế mạnh của City với gói Honda Sensing, gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu lệch làn, cảnh báo xe phía trước và tự động chuyển pha/cos.

Điểm mới đáng chú ý nhất là sự kết hợp giữa hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) với camera LaneWatch để hỗ trợ người lái quan sát cả hai bên xe.

Tại Malaysia, Honda City 2026 vẫn được cung cấp 2 tùy chọn biến thể động cơ xăng và hybrid. Bản xăng tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Động cơ xăng 1.5L vẫn được giữ nguyên trên phiên bản Honda City 2026.

Bản hybrid sử dụng hệ thống hybrid i-MMD với mô-tơ điện công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm và động cơ xăng Atkinson 1.5L công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 127 Nm đóng vai trò máy phát, đồng thời có thể truyền động trực tiếp ở tốc độ cao. Dù giá bán chưa được công bố nhưng giới chuyên môn dự đoán sẽ không tăng nhiều so với mức giá hiện hành.

Theo Paultan

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