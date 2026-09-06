Toyota RAV4 là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất của Toyota trên toàn cầu. Dữ liệu bán hàng năm 2025 cho thấy RAV4 vượt mốc 1 triệu xe, trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, danh tiếng về độ bền không đồng nghĩa RAV4 hoàn toàn không có lỗi. Dữ liệu khiếu nại của người dùng trên trang CarComplaints và hồ sơ triệu hồi tại Cơ quan quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cho thấy một số đời Toyota RAV4 cũ từng gặp những vấn đề đáng chú ý.

Xe giật, khựng khi tăng tốc

Theo CarComplaints, một trong những vấn đề đáng chú ý được nhiều người dùng phản hồi là hiện tượng Toyota RAV4 2019 bị trễ ga, giật hoặc khựng khi tăng tốc từ tốc độ thấp.

Toyota phải cập nhật phần mềm điều khiển ECM để giảm hiện tượng rung giật do lỗi hộp số trên RAV4 2019. Ảnh: Edmunds

Theo bản tin kỹ thuật T-SB-0107-19, Toyota xác nhận một số xe RAV4 2019 có thể bị hiện tượng do hộp số chuyển từ cấp 3 xuống cấp 1 khi xe đang chạy chậm, sau đó người lái đạp ga nhẹ. Chi phí sửa chữa cũng rất đắt đỏ, ước tính lên tới 20.000 USD (hơn 520 triệu đồng).

Sau đó, hãng xe Nhật Bản đã phải đưa ra giải pháp cập nhật phần mềm điều khiển ECM để giảm hiện tượng này. Điều này cho thấy không phải mọi hiện tượng giật, trễ ga đều đồng nghĩa hộp số hỏng nặng. Người mua xe cũ nên kiểm tra lịch sử cập nhật phần mềm và sửa chữa trước khi kết luận.

Hộp số có thể phát sinh lỗi ở một số đời xe

Theo nhiều phản ánh của người dùng, các sự cố về hộp số dường như là một vấn đề lớn đối với Toyota RAV4. Không chỉ có vấn đề giật cục và rung lắc, CarComplaints cho biết một số chủ xe còn phản ánh hiện tượng sang số khó, trượt số hoặc phát tiếng động bất thường, chủ yếu đời xe RAV4 2001-2002. Ngoài ra, những mẫu xe đã chạy quãng đường lớn thường có nguy cơ xuất hiện vấn đề cao hơn.

Hiện tượng sang số khó, trượt số hoặc phát tiếng động bất thường xảy ra chủ yếu ở đời xe RAV4 2001-2002. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, theo báo cáo của các chủ xe, không giống như vấn đề giật cục, các sự cố khác về hộp số được ước tính có chi phí sửa chữa thấp hơn nhiều, khoảng 2.200-2.500 USD (57-65 triệu đồng)

Thực tế, tình trạng hộp số phụ thuộc vào cách sử dụng, loại hộp số và lịch sử bảo dưỡng của chủ xe. Khi mua xe cũ, người mua nên chạy thử ở nhiều dải tốc độ, đặc biệt là lúc chuyển từ đứng yên sang tăng tốc và khi giảm tốc rồi đạp ga trở lại.

Động cơ tiêu hao dầu bất thường

Đây là vấn đề đáng lo ngại và đặc biệt lưu ý trên một số RAV4 đời cũ. Cả CarComplaints và NHTSA đều ghi nhận gần 200 khiếu nại về tình trạng tiêu hao dầu quá mức đối với đời xe RAV4 2007-2008 và thường xảy ra ở mốc 80.000-160.000km.

Tình trạng tiêu hao dầu quá mức thường gặp ở đời xe RAV4 2007-2008. Ảnh: iFixit

Một số chủ xe cho biết họ phải bổ sung dầu thường xuyên sau mỗi 600-1.600km do động cơ "ăn dầu". CarComplaints ước tính chi phí sửa chữa điển hình cho những chiếc xe bị hỏng động cơ do lỗi này khoảng hơn 35.000 USD (912 triệu đồng), tương đương bằng giá của một chiếc xe mới.

Đây là vấn đề đặc biệt đáng quan tâm khi mua RAV4 cũ tại Việt Nam, bởi một chiếc xe nhập khẩu đã vận hành nhiều năm có thể không còn đầy đủ lịch sử bảo dưỡng. Người mua nên kiểm tra mức dầu, khói xả, tình trạng bugi và dấu hiệu rò rỉ dầu trước khi quyết định.

Chân ga có nguy cơ bị kẹt

Một vấn đề phổ biến khác mà Toyota RAV4 gặp phải là tình trạng chân ga bị kẹt. Đây được liệt kê là một vấn đề nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến an toàn. NHTSA từng ghi nhận các chiến dịch triệu hồi đối với RAV4 đời 2006-2010 do thảm sàn không phù hợp hoặc không được cố định có thể mắc vào bàn đạp ga. Khoảng 760.000 chiếc RAV4 nằm trong một đợt triệu hồi liên quan đến nguy cơ này.

NHTSA từng ghi nhận các chiến dịch triệu hồi đối với RAV4 đời 2006-2010 do thảm sàn không phù hợp. Ảnh: Toyota

Ngoài ra, RAV4 đời 2009-2010 cũng nằm trong một chiến dịch triệu hồi khác liên quan cơ cấu bàn đạp ga. May mắn thay, hiện tượng này là một vấn đề riêng biệt không liên quan đến sự cố kỹ thuật phần mềm. Thông báo triệu hồi xe nêu rõ ràng sự cố kẹt bàn đạp ga vật lý đã được khắc phục bằng các biện pháp sửa chữa tại đại lý.

Dẫu vậy, vấn đề này vẫn đặc biệt quan trọng đối với những người đang có ý định mua xe Toyota RAV4 cũ. Bởi lẽ, Toyota lưu ý rằng vấn đề này có thể gây ra tai nạn, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Hệ thống lái gặp trục trặc

Toyota RAV4 2007 là một trong những đời xe có nhiều phản ánh về hệ thống lái. Dữ liệu khiếu nại được tổng hợp từ NHTSA cho thấy nhóm lỗi liên quan đến hệ thống lái chiếm tỷ lệ đáng kể, trong đó người dùng cho biết hệ thống trợ lực lái bị mất đột ngột khi đang lái xe, một số chủ xe khác mô tả tiếng “cộc”, “lạch cạch” khi đánh lái ở tốc độ thấp.

Toyota RAV4 2007 là một trong những đời xe có nhiều phản ánh về hệ thống lái. Ảnh: American Motors

Mặc dù có nhiều khiếu nại, dường như Toyota không đưa ra lệnh triệu hồi nào đối với các vấn đề liên quan đến hệ thống lái. Vì vậy, với xe cũ, các tiếng kêu lạch cạch, cót két hoặc cảm giác vô-lăng nặng bất thường không nên bị bỏ qua. Đây là hạng mục cần kiểm tra kỹ bởi chi phí sửa chữa hệ thống lái có thể khá cao.

Công tắc cửa kính có nguy cơ quá nhiệt

Đây là lỗi đáng lưu ý hơn cả vì liên quan đến an toàn cháy xe. Theo NHTSA, Toyota từng triệu hồi khoảng 2,5 triệu xe tại Mỹ do công tắc điều khiển cửa kính điện bên cửa lái có thể quá nhiệt và gây cháy. RAV4 đời 2007-2009 nằm trong nhóm xe bị ảnh hưởng.

Toyota từng triệu hồi khoảng 2,5 triệu xe tại Mỹ do công tắc điều khiển cửa kính điện bên cửa lái có thể quá nhiệt và gây cháy. Ảnh: Executive Autori

Một đợt triệu hồi khác năm 2015 tiếp tục mở rộng phạm vi, trong đó có RAV4 đời 2006-2011 và khoảng 2 triệu xe Toyota bị ảnh hưởng. Nguyên nhân liên quan đến việc bôi trơn không đồng đều tại các tiếp điểm điện của công tắc.

Vì vậy, người mua RAV4 cũ nên kiểm tra VIN để xác định xe đã hoàn thành các đợt triệu hồi hay chưa. NHTSA cũng cung cấp công cụ tra cứu triệu hồi theo VIN, năm sản xuất, thương hiệu và mẫu xe.

Những vấn đề trên chủ yếu tập trung ở một số đời Toyota RAV4 cụ thể, không thể dùng để kết luận toàn bộ dòng xe thiếu tin cậy.

Thực tế, RAV4 vẫn duy trì sức hút lớn trên thị trường quốc tế. Trong nửa đầu năm 2026, Toyota cho biết RAV4 thế hệ thứ 6 đạt gần 298.000 xe bán ra trên toàn cầu, trong đó hơn 27.000 xe là bản plug-in hybrid.

Tại Việt Nam, RAV4 hiện không nằm trong danh mục sản phẩm chính thức của Toyota Việt Nam, vốn đang tập trung vào các mẫu SUV như Yaris Cross và Corolla Cross. Vì vậy, RAV4 xuất hiện trên thị trường trong nước chủ yếu dưới dạng xe nhập khẩu không chính hãng hoặc xe đã qua sử dụng.

Nếu lựa chọn RAV4 cũ, người mua nên ưu tiên xe có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, kiểm tra kỹ hộp số, động cơ, hệ thống lái, sơn và đặc biệt là tra cứu triệu hồi theo số VIN trước khi ký hợp đồng.

Tổng hợp (Theo NHTSA, Toyota, CarComplaints)