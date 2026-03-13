Axit amin - nền tảng cho các giải pháp công nghệ xanh

Axit amin là thành phần cơ bản cấu tạo nên protein và tồn tại trong mọi sinh vật sống. Nhờ nghiên cứu chuyên sâu về cấu trúc và chức năng của axit amin, Tập đoàn Ajinomoto đang sở hữu thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh mang tên “AminoScience”.

“AminoScience” là "một thuật ngữ chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin​".

Đây chính là nền tảng để tập đoàn thúc đẩy 4 lĩnh vực tăng trưởng gồm Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, Công nghệ thông tin & Truyền thông, Công nghệ xanh, với nhiều thành tựu nổi bật.

Trong lĩnh vực Công nghệ xanh, các sáng kiến dựa trên “AminoScience” được kỳ vọng góp phần giảm 1,6 triệu tấn khí thải nhà kính, đồng thời thúc đẩy các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

Giải pháp protein bền vững cho tương lai

Một trong những thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực Công nghệ xanh của Tập đoàn Ajinomoto là Protein vi sinh Solein®, được tạo ra thông qua quá trình lên men của vi sinh vật.

Protein vi sinh Solein® được ứng dụng trong sản xuất bánh trung thu, kem.

Khác với phương thức sản xuất protein truyền thống phụ thuộc nhiều vào đất đai và nguồn nước, quy trình sản xuất Protein vi sinh Solein® sử dụng các nguồn nguyên liệu chính là carbon dioxide, hydro và oxy, được chiết xuất từ không khí và nước thông qua một hệ thống được vận hành bằng năng lượng tái tạo, gồm năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Nhờ đó, quá trình sản xuất Solein® không chỉ giảm thiểu tác động đến môi trường nhờ sử dụng ít tài nguyên mà còn mang lại giải pháp protein bền vững, mở ra hướng tiếp cận mới cho ngành thực phẩm trong tương lai.

Trong những năm gần đây, Protein vi sinh Solein® đã được ứng dụng trong một số sản phẩm thực phẩm tại Singapore như bánh trung thu hay kem, cho thấy tiềm năng mở rộng của các nguồn dinh dưỡng bền vững.

Giải pháp dinh dưỡng cho chăn nuôi bền vững

Bên cạnh thực phẩm cho con người, “AminoScience” còn mang lại nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp. Một ví dụ tiêu biểu là giải pháp cung cấp axit amin Lysine cho bò sữa, bò thịt.

Thông qua công nghệ bao vi mô, Lysine được bảo vệ khỏi quá trình phân hủy trong dạ cỏ và được hấp thu trực tiếp tại ruột non, giúp vật nuôi sử dụng dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Góp phần thúc đẩy nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Ajinomoto Vietnam cũng đang triển khai nhiều sáng kiến dựa trên ứng dụng “AminoScience” từ tập đoàn.

Phân bón sinh học, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bổ sung axit amin tại Ajinomoto Việt Nam.

Cụ thể, công ty đang cung cấp các sản phẩm đồng hành như phân bón sinh học hay nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bổ sung axit amin, giúp cây trồng và vật nuôi phát triển khỏe mạnh.

Ngoài ra, Dự án “Khoai mì bền vững” cũng đang được công ty triển khai, áp dụng quy trình và kỹ thuật canh tác mới, đồng thời sử dụng các loại phân bón sinh học nhằm hỗ trợ cây trồng phát triển khỏe mạnh và giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học.

Chu trình sinh học khép kín trong quá trình sản xuất bột ngọt AJI-NO-MOTO®.

Cách tiếp cận này không chỉ góp phần cải thiện năng suất cây trồng lên gấp đôi mà còn giúp giảm phát thải khí nhà kính so với phương pháp canh tác truyền thống. Đồng thời, dự án cũng mang lại nguồn nguyên liệu tinh bột khoai mì dồi dào, tạo nên một chu trình sinh học khép kín trong quá trình sản xuất bột ngọt AJI-NO-MOTO®.

(Nguồn: Ajinomoto Việt Nam)